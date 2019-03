Juve | Chiellini | ' La Champions? Siamo carichi | ma ora lo scudetto'

Juventus - Chiellini suona la carica in vista dell’Ajax : “vogliamo fare qualcosa di speciale” : Giorgio Chiellini torna a Torino dopo gli impegni con la Nazionale, il difensore della Juventus pensa ai prossimi appuntamenti di campionato e di Champions League “Tra due settimane ritroveremo la Champions e l’Ajax, adesso concentriamoci sul campionato, vogliamo chiudere quanto prima il discorso”. Così Giorgio Chiellini, ai microfoni di JTv, parla dei prossimi impegni di campionato e Champions League della sua ...

Juventus - Chiellini fa 500 : la maglia dell'impresa Atletico finisce al J-Museum : Cinquecento partite e una maglia che ricorda l'impresa dello Stadium. Giorgio Chiellini contro l'Atletico Madrid aveva tagliato il traguardo delle 500 presenze coi colori bianconeri, e ora nel J-...

Italia-Liechtenstein - Bonucci : 'Io e Chiellini abbiamo detto a Kean di restare alla Juve' : Nella nuova Nazionale di Roberto Mancini è senza dubbio tra gli elementi di maggiore esperienza. Titolare al centro della difesa dell' Italia con il compagno della Juventus Chiellini nel primo match ...

Italia - Bonucci : «Kean è rimasto alla Juventus grazie a me e Chiellini» : TORINO - Tre giorni dopo il successo sulla Finlandia , Leonardo Bonucci presenta, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il match della Nazionale Italiana di Roberto Mancini contro il non ...

Bonucci svela : “io e Chiellini abbiamo parlato con Kean per farlo restare alla Juve” : Leonardo Bonucci crede molto nel talento di Moise Kean, sbocciato definitivamente dopo alcune gare con la Juventus e l’esordio in Nazionale Leonardo Bonucci ha parlato quest’oggi in conferenza stampa. Il calciatore della Nazionale e della Juventus, ha analizzato il momento di un suo compagno di squadra che sta balzando alle cronache dopo un inizio in sordina. Stiamo parlando ovviamente di Kean, il quale ha esordito con la ...

Juventus - Chiellini : 'A gennaio ho detto a Kean di restare - non temevo squalifica di CR7' : Questo per la Juventus è un weekend di pausa, anche se molti bianconeri sono impegnati con le rispettive nazionali. Il gruppo juventino più numeroso è al seguito dell'Italia, visto che i convocati da Roberto Mancini sono ben sei: si tratta di Mattia Perin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. Molti di loro questa sera saranno titolari contro la Finlandia: il Ct azzurro dovrebbe schierare ...

Juventus - Cancelo : 'CR7 fa la storia - miglioro grazie a Bonucci e Chiellini' : In questi giorni i cancelli del centro sportivo della Juventus sono chiusi visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il 26 marzo. Infatti, vista l'assenza dei quindici nazionali Massimiliano Allegri ha preferito lasciare liberi i pochi non convocati che però non staranno completamente a riposo visto che seguiranno dei programmi di lavoro personalizzato. Tra i giocatori che sono al seguito delle nazionali c'è Joao Cancelo. Il numero 20 ...

Juventus - Chiellini il CR7 della difesa : se non c'è lui si subisce di più : Giorgio Chiellini 'più invecchia e più migliorare'. A dichiararlo Massimiliano Allegri qualche mese fa. E il difensore sta infatti vivendo la sua miglior stagione all'età di 34 anni. Nella Juventus di ...

Genoa Juventus formazioni probabili - riposo per Chiellini : Genoa Juventus formazioni – Genoa e Juventus si sfidano a Marassi nel 28° turno di Serie A. I bianconeri sono reduci dalle fruttuose fatiche di Champions e sono primi in campionato con ampio margine sul Napoli. I rossoblu cercano invece un successo che manca da tre giornate. Doppia seduta ieri per la formazione di Prandelli […] L'articolo Genoa Juventus formazioni probabili, riposo per Chiellini è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

VAR JuveNTUS ATLETICO MADRID/ Video : Chiellini fa gol - ma Kuipers annulla! : Var JUVENTUS ATLETICO MADRID, primo caso dopo appena 4': annullata una rete ai bianconeri, Kuipers stoppa l'esultanza di Giorgio Chiellini.

Juventus-Atletico Madrid - annullato il gol di Chiellini : il Var sanziona la carica sul portiere di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Juventus subito in vantaggio all’Allianz Stadium: i bianconeri sbloccano la gara con l’Atletico Madrid grazie al gol di Chiellini, ma il Var annulla per fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere Emozioni forti All’Allianz Stadium fin dai primi minuti di Juventus-Atletico Madrid. Partenza di grande impatto dei bianconeri che trovano subito il gol in una delle prime azioni. Mischia furiosa dopo un corner dalla sinistra, il ...

Juve-Atletico - vigilia di passione : ecco le parole di Allegri e Chiellini : vigilia di Juventus-Atletico. C’è grande attesa in casa bianconera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro gli spagnoli. Serve un’impresa, serve che tutto vada nella giusta direzione. Zero errori, gara perfetta. Prende la parola Chiellini: “Ci stiamo giocando l’ottavo di Champions, c’è tanta voglia di andare avanti nella competizione. Siamo abituati alla pressione, domani servirà un ambiente ...

Champions - verso Juve-Atletico : la conferenza di Allegri e Chiellini in diretta : La Juventus è a caccia di un'impresa per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-2 del Wanda Metropolitano, i bianconeri dovranno superarsi all'Allianz Stadium contro l'...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...