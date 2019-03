F1 | le 5 risposte che dovrà darci il GP del Bahrain

Ferrari : le 7 risposte che deve dare il Gp del Bahrein : Bahrein, sabbia e luci artificiali. Pista vera dove nascondersi è impossibile. Cinque chilometri e 412 metri capaci di rivelare virtù e magagne, se una macchina funziona a Sakhir va bene anche negli ...

BANCHE/ Crisi e bail-in - le risposte che gli italiani ancora aspettano : Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea si sono scatenate polemiche. Ma restano ancora senza risposta alcune importanti domande

Flat Tax - che effetti ha in busta paga? La simulazione - le domande e le risposte Video : La Lega spinge per la riforma delle aliquote Irpef. Ma quanto costa la misura? E chi ne beneficerà maggiormente? Il caso di tre famiglie con redditi da 39 mila a 48 mila euro

Flat Tax - che effetti ha in busta paga? La simulazione - le domande e le risposte : La Lega spinge per la riforma delle aliquote Irpef. Ma quanto costa la misura? E chi ne beneficerà maggiormente? Il caso di tre famiglie con redditi da 39 mila a 48 mila euro

Domande e risposte. Che cosa è questa flat tax : Che cosa è questa flat tax? Il termine stesso è improprio, la politica se ne è appropriato facendone un uso distorto. La flat tax è un'altra cosa: significa "tassa piatta" e intende un sistema ad aliquota unica, quindi non progressivo. Per i nuclei, invece, ci ...

Greta Thunberg : ''Non chiedete ai vostri figli risposte al casino che avete combinato voi'' : Perché solo così - e solo guidati dalla migliore scienza disponibile possiamo insieme iniziare a creare una via d'uscita globale ". Greta difende gli studenti che sono scesi in piazza. " Se nemmeno ...

Greta Thunberg 'Non chiedete ai vostri figli risposte al casino che avete combinato voi' : Perché solo così - e solo guidati dalla migliore scienza disponibile possiamo insieme iniziare a creare una via d'uscita globale'. Greta difende gli studenti che sono scesi in piazza. 'Se nemmeno gli ...

Tav - Chiamparino attacca : “Niente risposte su referendum. Governo ha paura di quello che pensa la gente” : “La consultazione popolare chiesta sul Tav in Piemonte? Dal Governo non ho ricevuto risposta, comincio a pensare che questi signori abbiano paura di quello che pensa la gente“. Ad attaccare l’esecutivo Conte sull’Alta velocità Torino-Lione è stato il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che aveva diffuso una lettera diretta al Viminale e al ministro dell’Interno Matteo Salvini in cui chiedeva di ...

Tav - Chiamparino attacca : “Niente risposte su consultazione popolare - Governo ha paura di quello che pensa la gente” : “La consultazione popolare chiesta sul Tav in Piemonte? Dal Governo non ho ricevuto risposta, comincio a pensare che questi signori abbiano paura di quello che pensa la gente“. Ad attaccare l’esecutivo Conte sull’Alta velocità Torino-Lione è stato il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che aveva diffuso una lettera diretta al Viminale e al ministro dell’Interno Matteo Salvini in cui chiedeva di ...

F1 - Hamilton mostra i muscoli : “programma di lavoro completato - ho avuto le risposte che cercavo” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sulla giornata di libere, esprimendo la propria soddisfazione per aver completato l’intero programma di lavoro L’uomo del venerdì di Melbourne è stato senza dubbio Lewis Hamilton, riuscito a mettere il naso davanti a tutti sia nella prima che nella seconda sessione di libere del Gp d’Australia. Photo4/LaPresse Il campione del mondo ha dunque iniziato con il piede giusto questa sua ...

Isola dei Famosi 2019 - Ghezzal spiega il ritiro : "Ho avuto le risposte che cercavo" : Poco prima della nona puntata dell'Isola dei Famosi è stato dichiarato l'annullamento del televoto. Il motivo? Il calciatore Abdelkader Ghezzal si era ritirato come concorrente del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.A spiegare le ragioni del ritiro lo stesso ex giocatore di Siena e Bari: “Ho deciso di ritirarmi perché non ero venuto per vincere. L’Isola mi ha dato le risposte più belle, però l’unica risposta vera che mi importava ...

Pushbullet si aggiorna con notifiche raggruppate - risposte rapide e mirroring migliorato : L'aggiornamento di oggi migliora la gestione delle numerose notifiche che ora arrivano raggruppate per consentire di aprire o scartare notifiche specifiche. L'update ottimizza anche le notifiche arrivo dagli amici, consentendo agli utenti di rispondere a un messaggio ricevuto direttamente dalla notifica senza dover abbandonare l'app in uso. Infine, Pushbullet migliora anche la gestione del mirroring delle notifiche e la sincronizzazione degli ...

Michel Barnier : “Dalla Brexit una lezione ai leader Servono risposte alla rabbia sociale” : Si parla di lui come possibile presidente della Commissione Ue per il dopo-Juncker. Ma Michel Barnier assicura che «per ora» tutta la sua concentrazione è dedicata alla Brexit. Un vicenda che è ormai agli sgoccioli. Secondo il capo-negoziatore Ue, infatti, non avrebbe molto senso estendere ulteriormente le trattative oltre il 29 marzo («Vorrebbe di...

Tour of Oman – Pozzovivo sorride nella quinta tappa : “dopo la caduta in Australia è stata dura - ho avuto le risposte che cercavo” : L’entusiasmo di Domenico Pozzovivo dopo il terzo posto di oggi nella quinta tappa del Tour of Oman 2019 Ottima prestazione oggi, nella quinta tappa del Tour of Oman, per Domenico Pozzovivo: il ciclista della Bahrain Merida ha chiuso la sua gara al terzo posto, alle spalle di Lutsenko e Freiller. “Sono molto felice per il mio terzo posto alla fine della tappa regina. Ho attaccato insieme a Lutsenko anche per provare a prendere i ...