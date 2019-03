Dagli sviluppatori di DayZ | quest' estate arriva Vigor

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019)è il nuovo titolo in cantiere presso Bohemia Interactive, sviluppatore noto principalmente per aver realizzato, riporta Gematsu.Ebbene, come possiamo vedere, la finestra di lancio diè stata confermata, ed il gioco uscirà esclusivamente su Xbox Onerisulta già disponbile come parte del programma Game Preview, e ha inoltre collezionato 66.000 giocatori nel suo primo free weekend, occasione ideale per mettere alla prova il gioco e vedere in cosa limarlo in vista del lancio.Leggi altro...

