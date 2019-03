C’è un grosso incendio in un palazzo di 19 piani a Dacca | in Bangladesh | sembra che in

C’è un grosso incendio in un palazzo di 19 piani a Dhaka - in Bangladesh : sembra che in molti siano intrappolati nell’edificio : C’è un grosso incendio in un palazzo commerciale di 19 piani a Dhaka, la capitale del Bangladesh: al momento le informazioni sono poche, ma sembra che in molti siano intrappolati nell’edificio. Al Jazeera dice che sul posto sono arrivate 19

C’è stato un grosso incendio nella stazione del Cairo - in Egitto : ci sono almeno 10 morti : Dieci persone sono morte e 22 sono state ferite in un incendio nella stazione principale del Cairo, in Egitto. La notizia è stata confermata dalle autorità egiziane, secondo cui il numero dei morti potrebbe aumentare. Officials in Egypt say 10

C’è stato un grosso incendio a Dacca : Sono bruciati alcuni palazzi che ospitavano dei magazzini di materiali chimici: ci sono almeno 70 morti