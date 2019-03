Barbara d' Urso e il video di Ciao Darwin ' Vietato mandare la clip su Donna Ciretta!'

Non è la D’Urso - Asia Argento piange e Barbara manda la pubblicità : “Sono una persona molto sola. Morgan? L’amore più grande della mia vita” : “Sono una persona molto sola, Corona mi ha fatto del bene in quei due, tre giorni che l’ho visto. Non è stata una storia e non sarei capace di averne una dopo la morte del mio compagno”, Asia Argento scoppia in lacrime verso la fine della sua intervista a Non è la D’Urso quando l’argomento si sposta su Anthony Bourdain, lo chef morto suicida lo scorso giugno. L’attrice si blocca, non riesce a proseguire, la ...

Live Non è la D’Urso ascolti al 13 - 2% : Barbara ancora in positivo : ascolti Live Non è la D’Urso: Carlo Conti supera Barbara D’Urso che scende al 13% Mercoledì 27 marzo la terza puntata di Live Non è la D’Urso ha fatto registrare 2.140.000 telespettatori e il 13,2% di share; un risultato in ribasso rispetto alla scorsa puntata che aveva fatto registrare il 13,95% share e 2.331.000 telespettatori, perdendo per strada più del 3% di share e quasi 400mila telespettatori rispetto al debutto. Un risultato ...

Barbara D'Urso : 'Ci hanno vietato di mandare una clip di Ciao Darwin' : Ieri sera tra gli ospiti della terza puntata di Live - Non è la D'Urso, il programma serale del mercoledì condotto da Barbara D'Urso, è stata ospite in studio anche donna Ciretta, nota al grande pubblico per aver preso parte all'ultima puntata di Ciao Darwin, la quale è stata caratterizzata dalla sfida tra Family Day e Gay Pride. Donna Ciretta, protagonista assoluta dello show di Bonolis nel momento della prova 'A spasso nel tempo', ha ...

Il fidanzato di Marco Carta - chi è?/ Barbara D'Urso pronta a scoprire di più : Chi è il fidanzato Marco Carta? Che cosa fa nella vita? Barbara D'Urso pronta a farlo parlare e a indagare per capire qualcosa in più della sua relazione

Barbara d’Urso - nuovo look al Grande Fratello 2019 : confessione in diretta : Grande Fratello, Barbara d’Urso incuriosisce tutti col suo nuovo look: una sorpresa per tutti Il nuovo look di Barbara d’Urso in vista del Grande Fratello 2019? Non pare essere top-secret. La stessa conduttrice, durante l’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio 5, ha confessato che le hanno già proposto degli abiti. Sicuramente i suoi vestiti non […] L'articolo Barbara d’Urso, nuovo look al Grande Fratello 2019: ...

Non è la D'Urso - Barbara spiazza tutti con la nuova ospite : "Vado e faccio un bordello" : Questa sera va in onda la terza puntata di Live - Non è la D'Urso. La conduttrice per replicare il successo delle due puntate precedenti ha già annunciato degli ospiti di tutto rispetto come Asia Argento, Eva Grimaldi e la compagna. I più attesi, a giudicare dai social, sono però Diego Armando Marad

Barbara D’Urso prima di Pomeriggio 5 e Live : “Sono inca***ta!” : Barbara D’Urso contro il Congresso delle Famiglie prima di Live Non è la D’Urso Da sempre si schiera al fianco della comunità LGBTQ+, Barbara D’Urso è stata intervistata da RollingStone in cui, tra le altre cose, ha parlato del Congresso delle Famiglie. Di recente ha avuto ospite a Pomeriggio 5 Monica Cirinnà e ha ricevuto un plauso dalla comunità gay per aver asfaltato Matteo Salvini a Domenica Live. Una battaglia quella di ...