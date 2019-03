Utilizzare le interfacce neurali per rendere più selettive le loot box? per Valve ed il

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Durante la GDC 2019 i riflettori sono stati puntati su Stadia, nuova piattaforma per il gaming in streaming ideata da Google. Tuttavia nel corso dell'eventoed il Dr. Mike Ambinder hanno parlato dellee di come potrebbero trovare spazio nel settore del gaming, in futuro.Come riporta Ars Technica, Ambinder afferma che in futuro i caschetti VR/AR saranno legati a dispositivi (non invasivi) per elettroencefalogrammi al fine di permettere agli sviluppatori di creare esperienze più adattive per i giocatori. Con le tecnologie giuste si potrebbe anche pensare alle, che sfrutterebbe i cosiddetti bio-feedback, ovvero battito cardiaco, la risposta galvanica della pelle, il movimento dell'occhio, le espressioni facciali, la tensione dei muscoli e la postura ed altri dati fisiologici del giocatore, al fine di "informare" il gioco stesso circa lo stato ...

