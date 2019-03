Tutta la verità sul centrodestra 25 anni dopo

La birra fa ingrassare? Falso : Tutta la verità su proprietà e controindicazioni della bionda più famosa di sempre : Può essere bionda, scura o rossa, ma il suo fascino è innegabile: c’è chi non ne può fare a meno e chi la vorrebbe, ma non può averla. In ogni caso rimane la regina incontrastata delle serate all’occidentale: è lei, la birra. Su di lei se n’è molto discusso, in particolare sulle sue proprietà e controindicazioni c’è ancora un dibattito aperto, e anche molta confusione. “La birra fa dimagrire? La birra fa bene? La ...

De Ligt-Juventus - il giocatore svuota il sacco : “Questa Tutta la verità” : DE LIGT JUVENTUS- Come più volte detto e come più volte ribadito, la Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt, difensore centrale attualmente in forza all’Ajax, ma inseguito anche dal Barcellona. 70 milioni la valutazione del centrale difensivo olandese. Una valutazione che starebbe rallentando leggermente l’interesse di Paratici. Richiesta eccessiva nonostante il […] More

Meghan Markle nel mirino per i tacchi. E l’ex migliore amica svela Tutta la verità : Priyanka Chopra rompe il silenzio e parla per la prima volta del suo rapporto con Meghan Markle. La duchessa di Sussex si prepara a dare alla luce il suo primogenito, ma l’ultimo periodo della gravidanza non sembra molto sereno. A creare problemi a Meghan ci sono i continui contrasti con Kate Middleton, ma anche il fastidio della Regina per l’etichetta che non viene rispettata e le critiche. Sui social e sui tabloid, sono in tanti ad ...

Alba Parietti : Tutta la verità sul presunto flirt con Ezio Bosso : Alba Parietti rompe il silenzio sul presunto flirt con Ezio Bosso. Da qualche tempo infatti circolano numerosi gossip secondo cui l’opinionista dell’Isola sarebbe innamorata del pianista. I pettegolezzi erano iniziati quando la showgirl aveva svelato di essere stata sul punto di lasciare tutto per amore di un uomo. “Tutti credono che io ami troppo me stessa – aveva detto in un’intervista a Oggi -, ma la verità è che ...

[Il retroscena] Tutta la verità sul ponte di Genova. Quando l'indefinito diventa propaganda politica : Regalo di Natale 2019, nell'uovo di Pasqua 2020, oppure più avanti, in una data imprecisata e in quanto tale più preoccupante? Il D Day in cui il ponte sul Polcevera che sostituirà il Morandi sarà ...

Sfera Ebbasta racconta Tutta la verità su The Voice - scalzato da Gigi D’Alessio : Sfera Ebbasta racconta per la prima volta tutta la verità su The Voice of Italy. Il trapper è stato scavalcato dal cantante campano Gigi D'Alessio a un passo dalla chiusura dell'accordo. Vociferato tra i giudici della nuova edizione del programma di Rai2, il nome di Sfera Ebbasta non è mai stato realmente ufficializzato in giuria. Il trapper è stato scalzato all'ultimo momento, sostituito da un improbabile Gigi D'Alessio. Come sono andate ...

Tutta la verità sulla flat tax : non ci sono più soldi per farla : Spendere un centinaio di miliardi nel 2020 con clausole di salvaguardia sull'Iva per 23 miliardi e altri 16 miliardi stanziati per quota 100 e reddito di cittadinanza appare al momento una proposta folle. Eppure Matteo Salvini e la Lega si sono intestarditi sulla flat tax che, essendo parte integrante del programma di centrodestra, deve essere in qualche modo recuperata. Come il Giornale ha scritto sin dagli esordi del governo giallo-verde ...

"L'allarme era generalizzato". ?Ecco Tutta la verità sulla Diciotti : Mercoledì è atteso il voto del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno sul caso Diciotti. Matteo Salvini si sente "tranquillo", anche se "in Italia mai dire mai". E così, mentre Lega e M5S dibattono di famiglia, F35 e Flat Tax, l'attenzione si sposta sulle carte che i senatori dovranno analizzare prima di votare.L'Adnkronos oggi rivela il verbale (secretato) dell'interrogatorio del capo di gabinetto del ...

"L'allarme era generalizzato". euro Ecco Tutta la verità sulla Diciotti : Per i giudici, ' la decisione del ministri non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto, bensì per la volontà meramente politica, 'estranea' alla procedura amministrativa ...

Barriera corallina in Puglia - Tutta la verità : Se non proprio una Barriera corallina, nei mari di Puglia prospera una biologia corallifera. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia della scoperta di una Barriera corallina al largo di Monopoli, nel barese. Successivamente le stesse fonti giornalistiche locali hanno precisato che si tratta piuttosto di biocostruzioni, ovvero di ammassi di organismi animali e vegetali che crescono sui substrati rocciosi. Una notizia un po' ...

Il Segreto di Elsa - Alvaro scompare : Tutta la verità sul matrimonio : Alvaro ed Elsa non si sposano più: anticipazioni Il Segreto sulla coppia Il matrimonio di Elsa e Alvaro non verrà celebrato. Un grande colpo di scena! Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, la ragazza verrà piantata in asso proprio nel giorno delle sue nozze: una vera e propria pugnalata al cuore. C’è da dire, […] L'articolo Il Segreto di Elsa, Alvaro scompare: tutta la verità sul matrimonio proviene da Gossip e Tv.

LBC - "Tutta la verità su Salvemini e sulla vicenda giudiziaria" : "Sinistra scomparsa e arroganza" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

“Le calamite sul frigo provocano il cancro” : ecco Tutta la verità su questa notizia shock attribuita all’università di Princeton : Le calamite sul frigorifero fanno venire il cancro. Negli ultimi tempi sta girando questa notizia shock attribuita all’università di Princeton. Ma cosa c’è di vero? Praticamente nulla. E’ una ‘super bufala‘ attribuita a una ricerca americana, come spiegano gli esperti dell’Istituto superiore di sanità che, in partnership con l’AdnKronos Salute, smontano una fake news che potrebbe creare inutili ...

Guardiola-Juventus - Tutta la verità : la mossa e il piano di Agnelli : GUARDIOLA JUVENTUS- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la pista che potrebbe portare Guardiola sulla panchina bianconera non sembrerebbe essersi arenata del tutto. E’ chiaro che l’attuale allenatore del Manchester City rappresenti il sogno nel cassetto del presidente Agnelli, ma è anche vero che, ora come ora, esistono degli ostacoli praticamente insormontabili per cercare […] More