SRO E-Sport GT Series | parte da Monza il campionato GT virtuale con in palio

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Partirà il 13 ed il 14 Aprile dala SRO E-GT, il nuovoufficiale organizzato da SRO Motors Group in collaborazione con AK Informatica che affiancherà la Blancpain GTin alcune delle sue tappe, vedendo i sim racers (o piloti virtuali) sfidarsi su Assetto Corsa Competizione, il videogioco ufficiale della competizione automobilistica sviluppato dall’italiana Kunos Simulazioni. I migliori 3 piloti della competizione vinceranno un’esperienza -non- con Lamborghini Squadra Corse.La SRO E-GTsi articolerà in 4 round intermedi, che vedranno tenersi turni di qualifiche online ed in loco, seguite da semifinali e finali, in concomitanza delle gare della Blancpain GTche si terranno a(13-14 aprile), al Paul Ricard (31 maggio – 1 giugno), a Spa-Francorchamps (25-28 luglio) ed al ...

