Huawei P30 e P30 Pro - due nuovi Smartphone top di gamma per chi ama le foto : Huawei ha scelto la cornice di Parigi per presentare i due nuovi smartphone P30 e P30 Pro, successori dei modelli dello scorso anno P20 e P20 Pro. La filosofia di base è la stessa: puntare sulla fotografia usandola come arma per battere la concorrenza. Per quanto riguarda il P30 Pro le novità sono molte e promettenti. Meno pretenzioso il P30, che condivide con il fratello maggiore alcune caratteristiche tecniche, ma non il comparto ...

NexDock 2 trasforma (di nuovo) lo Smartphone in un laptop : prezzi da 179 dollari : NexDock 2 ha un display migliore, dimensioni più compatte e una struttura che passa dalla plastica al ben più resistente alluminio L'articolo NexDock 2 trasforma (di nuovo) lo smartphone in un laptop: prezzi da 179 dollari proviene da TuttoAndroid.

I prossimi Smartphone top di gamma? Molto più simili a dei PC : Se negli anni abbiamo visto l’evoluzione degli Smartphone, assomigliando sempre più a dei Micro-PC, il prossimo passo potrebbe “avvicinare” i due prodotti. Migliorie Hardware Lo sviluppo di nuove tecnologie e dell’ottimizzazione delle CPU ARM, condotto da Qualcomm, continua a dare ottimi risultati. Il processo ha avuto una spinta maggiore grazie alla collaborazione con Microsoft, con il traguardo di poter garantire la fluidità per un OS ...

LG brevetta un marchio per display per smartwatch che funziona da altoparlante e Sony lavora a fotocamere 3D per Smartphone : LG ha presentato di recente la domanda per ottenere la registrazione in Europa del marchio "display Speaker". Ecco di cosa si tratta L'articolo LG brevetta un marchio per display per smartwatch che funziona da altoparlante e Sony lavora a fotocamere 3D per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Smartphone top di gamma : i migliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

Razer Phone 2 - un ottimo Smartphone per il gaming grazie a display e SoC ma ergonomia non al top per l’uso ad una mano : Razer Phone 2 è la seconda generazione dello smartPhone di Razer, il noto produttore di periferiche e dispositivi da gaming. Come per la prima generazione, lo smartPhone della casa americana punta a massimizzare le prestazioni per offrire un dispositivo ideale per il gaming mobile, sempre più diffuso anche in ambito competitivo grazie a titoli come Clash Royale e Arena of Valor. Il design del RazerPhone 2 mostra fin da subito ...

Idealo : cala l'interesse per gli Smartphone - sale quello per altoparlanti e cuffie : Idealo , in vista del Mobile World Congress 2019 , la più importante fiera al mondo in ambito elettronica di consumo , fa il punto su quella che si conferma essere una tra le categorie che riscuote da sempre maggior interesse tra i consumatori digitali. Obiettivo è quello di ...

Samsung Galaxy S10 : ecco i nuovi Smartphone top di gamma con display bucato : Quattro nuovi smartphone con memoria fino ad 1TB, innovative soluzioni tecniche e stilistiche e prezzi a partire da 779 euro

Xiaomi Mi9 presentato ufficialmente : con il suo prezzo sarà lo Smartphone top di gamma del 2019 da battere... almeno in Cina? : ... lettore di impronte digitali sotto il display, sensore infrarossi Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore darthnewsside Categoria Scienza e Tecnologia

Xiaomi Mi 9 è ufficiale. Un vero Smartphone top di gamma dal prezzo competitivo : Con il debutto ufficiale di Xiaomi in nuovi territori durante il 2018, compresa l’Italia, il produttore cinese è riuscito a incrementare notevolmente le vendite dei suoi dispositivi, riuscendo ad imporsi tra i principali produttori del settore. In questi primi mesi del 2019 l’attenzione era tutta rivolta alla presentazione del nuovo top di gamma dell’azienda. Il momento tanto atteso è arrivato, e proprio poche ore fa si ...

LG V40 ThinQ è lo Smartphone top di gamma che dovrà vedersela con le novità del MWC di Barcellona : LG V40 ThinQ è uno smartphone che è stato presentato a ottobre 2018, ma sta facendo solo ora il suo debutto sul mercato europeo (in esclusiva con TIM). Questo significa che gli elementi potenzialmente rivoluzionari al momento della presentazione non sono più tutti tali. Nonostante questo, il V40 ThinQ preserva la capacità di garantire un’esperienza utente di alto livello. Merito di una dotazione hardware capace di reggere un uso quotidiano ...

Xiaomi Mi 8 Pro è lo Smartphone top di gamma fatto per chi vuole distinguersi : Xiaomi Mi 8 Pro è uno smartphone di alto livello che costa 650 euro, in cambio offre prestazioni elevate, uno schermo Super AMOLED di qualità e un’estetica originale. Dopo averlo provato abbiamo concluso che può essere lo smartphone giusto per chi è alla ricerca di un top di gamma e si vuole differenziare dagli altri. Sul piano tecnico è come sempre da apprezzare il lavoro di ottimizzazione software, che valorizza le potenzialità del ...