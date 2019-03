San Nilo Grottaferrata basket C Gold m | Tretta | “Sempre più vicini al primo posto | ma…”

San Nilo Grottaferrata basket (C Gold/m) - Garofolo : “A Viterbo ci aspetta un’altra gara dura” : Roma – E’ ormai cominciato il rush finale della serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket. La squadra dei coach Stefano Busti e Matteo Apa è ancora davanti a tutti a sei giornate dalla fine della stagione regolare: rimane solo il Formia a insidiare il primo posto dei criptensi che possono giocarsi “due jolly” rispetto agli avversari stante il vantaggio di sei punti (e gli scontri diretti in negativo coi pontini). Il primo di questi ...

San Nilo Grottaferrata basket (C Gold/m) - Rossi : “Per il primo posto ci mancano sei vittorie…” : Roma – Continua la marcia da primato della serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket. La formazione dei coach Stefano Busti e Matteo Apa ha vinto anche sul difficile campo dell’Alfa Omega per 91-79 al termine di una gara sempre condotta dai criptensi. “Abbiamo avuto il merito di prendere un gap importante di 13 punti nel primo quarto e di fatto lo abbiamo conservato fino alla fine – è l’analisi del play/guardia classe 1999 Federico ...

San Nilo Grottaferrata basket (C Gold/m) - Brenda : «In questo periodo non siamo brillantissimi» : Roma – Dopo la sconfitta di Formia, la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket dei coach Stefano Busti e Matteo Apa si è rimessa in cammino e lo ha fatto superando per 89-75 Sora tra le mura amiche. Un successo che, risultato alla mano, potrebbe sembrare facile e invece non lo è stato. “Va dato merito a Sora che si è rinforzata e ora ha una squadra in grado di dire la sua per la salvezza – sottolinea capitan Daniele Brenda – E poi ...

San Nilo Grottaferrata basket (C Gold/m) - Spizzichini : «Nessun dramma per il k.o. di Formia» : Roma – Si è interrotta a Formia la marcia del San Nilo Grottaferrata basket, capolista incontrastata della serie C Gold maschile fino a questo punto del campionato. I ragazzi di coach Stefano Busti e Matteo Apa hanno ceduto per 72-58 sul campo del Formia secondo in classifica che ha così accorciato a -6 punti il suo distacco dai criptensi. «Formia ha meritato la vittoria anche se il gap si è creato soprattutto nel primo quarto, segno di un ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold/m) - Brenda : «Non ci accontentiamo - siamo solo a febbraio» : Roma – Non conosce soste l’incredibile corsa del San Nilo Grottaferrata basket nella serie C Gold maschile. La formazione dei tecnici Stefano Busti e Matteo Apa ha vinto la sedicesima partita (su diciotto) del suo campionato sul difficilissimo campo del San Paolo Ostiense, piegato per 55-53 al termine di una gara molto tirata come conferma anche il capitano criptense Daniele Brenda. «E’ stato un match molto spigoloso, molto fisico. Se dal ...

