Non solo Ramy | Cittadinanza anche ad Adam | l’altro eroe del bus ...

"L'ideologia Non c'entra : Battisti è solo un assassino" : 'Cesare Battisti e i suoi complici dice al Giornale - erano criminali comuni nascosti sotto una maschera politica sommaria e priva di giustificazioni ideologiche'. Lui si sentiva in guerra 'Se c'era ...

Non solo Fabio : i vecchi che resistono : Quando nel maggio del 2000 il doriano esordiva in Serie A Moise Kean era stato messo al mondo da appena due mesi e mezzo, Barella aveva poco più di tre anni, ma allo stesso tempo Chiellini era in ...

Zaini e zainetti : 5 motivi per Non portarli solo a scuola : Lo zaino ormai è stato sdoganato a tutti gli effetti come un modello di borsa, nel senso che si indossa in modo molto glam anche fuori da ambienti in cui, fino a qualche anno fa, lo si vedeva prevalentemente, uno tra tutti la scuola. Pensate ai modelli lanciati da Chanel o i mini Zaini di Luis Vuitton: sono dei veri oggetti del desiderio! Ecco qui 5 buoni motivi per mettere il vostro zaino anche fuori dalla vostra classe. 1. Zaini e zainetti, 5 ...

Cesare Battisti : "Non volevamo uccidere Torreggiani e Sabbadin ma ferirli. In latitanza ho usato solo 2 volte documenti falsi" : Dopo aver ammesso la responsabilità in quattro omicidi, Cesare Battisti continua a raccontare dettagli del suo passato da terrorista. L'ex esponente dei Pac lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio con il pm di Milano, Andrea Nobili. Nei piani di Battisti, due delle persone che ha ucciso, il gioielliere Pier Luigi Torreggiani e il commerciante Lino Sabbadin, avrebbero dovuto essere solo ferite nell'agguato: "Sicuramente non cambia nulla ...

L'assessore che vede i cittadini in difficoltà come persone e Non solo come costi : ..., L'assessore ha detto che, conclusa la formazione abilitativa di 16 ragazzi alla funzione di maschere per gli spettacoli, si è ormai in dirittura d'arrivo per la costituzione dell'associazione che ...

ALBA PARIETTI : 'Non PRENDO SOLO ME*DA IN FACCIA'/ Isola dei famosi - caos sui social : ALBA PARIETTI, la sfuriata all'Isola dei famosi è contro Alvin? Lei chiarisce in un post su Instagram: 'Ce l'avevo con un'autrice'. Ecco di chi si tratta.

Sinergia fra Cuba e il Trentino : Non solo turismo - ma anche sviluppo e investimenti : Ha quindi evidenziato come il Paese stia lavorando per una diversificazione delle proprie fonti di sviluppo e come il settore della scienza e della tecnologia, in particolare legato alle ...

Isola - Alba Parietti sbotta : "Non prendo solo m... in faccia" : La semifinale de L'Isola dei famosi 14 è stata ricca di colpi di scena e di tensioni, non solo tra naufraghi: a scontrarsi in modo brusco sono stati anche Alba Parietti e un autore. È accaduto tutto ...

Jesolo - 'Non avete visto niente - ora viene il peggio' : la minaccia di un richiedente asilo : Il ricordo di quei 51 bambini salvati dai Carabinieri qualche giorno fa a Milano, su un bus dirottato da un autista di origine senegalese e con cittadinanza italiana, Ousseynou Sy, è ancora vivo nel nostro Paese. Adesso, quando sembra che tutto stia tornando alla normalità, su Facebook è apparso un commento fatto da un richiedente asilo di Jesolo (Venezia), la cui nazionalità al momento non è nota. Secondo quanto riferiscono i media nazionali, ...

Banche italiane : Non solo Npl - è un altro il rischio maggiore : Da qui l'imperativo è garantire il rilancio delle imprese in difficoltà, un test cruciale per il sistema bancario italiano e per la l'economia del paese. Ricevi aggiornamenti su Banche Lasciaci la ...

Cittadinanza Ramy - Salvini Non vuole : 'La do solo a chi ha la fedina penale pulita' : La possibilità di dare la citadinanza a Ramy, il 13enne egiziano che ha chiamato i soccorsi quando l'autista senegalese voleva dare fuoco al pullman, sta dividendo il governo. Si sta discutendo più su questo aspetto che sul fatto gravissimo che lo ha generato, ovvero delle motivazioni che hanno spinto quell'uomo a quel gesto e sul perché si trovava a condurre un mezzo con dei bambini nonostante i suoi precedenti. Salvini nega la Cittadinanza a ...

Fabrizio Corona torna in carcere - ecco i dieci momenti che hanno fatto la sua storia televisiva (e Non solo) : Fabrizio Corona è tornato in carcere, il magistrato di Sorveglianza Simone Luerti ha sospeso l’affidamento terapeutico per le diverse violazioni legate anche alle sue numerose e discusse ospitate sul piccolo schermo. Più volte negli ultimi anni l’ex re dei paparazzi è stato protagonista di liti, polemiche ed episodi che non sono passati inosservati. ecco dieci momenti che hanno segnato la sua storia televisiva. 1) Corona-BLASI, LO ...