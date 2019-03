Napoli | i soldi dei turisti usati dal Comune per i parafulmini

Napoli - il manager in fuga a Dubai con uno zaino pieno di soldi dopo lo show di «Made in Sud» : È passato nel giro di poche ore dalle luci dello show alla penombra di una cella. Lunedì sera era stato dietro le quinte del programma televisivo ?Made in sud? (totalmente...

Napoli - soldi falsi all'ombra del Vesuvio : sequestrati 36 milioni nella stamperia clandestina : Trentasei milioni di euro falsi sono stati trovati una stamperia clandestina a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della ...

Napoli - vox tra i richiedenti del reddito di cittadinanza : “Speriamo funzioni. Non vogliamo i soldi - ma un lavoro” : “Ci auguriamo di avere l’ok per il reddito di cittadinanza, soprattutto per un discorso lavorativo. Mio marito ha 60 anni, da quando è stato licenziato non riesce più a trovare un’occupazione. Lui ha molta voglia di lavorare: al momento si arrangia, come fanno un po’ tutti a Napoli“. Immacolata Cocci racconta la sua storia, mentre stringe nelle mani i moduli da presentare per ottenere il reddito di ...

L'altra velocità : soldi alla Napoli-Bari in cambio della 'mini' Torino-Lione : Roma. Alessandro Morelli compare in Transatlantico a ora di pranzo, quando il vertice sulla Tav di Palazzo Chigi è appena terminato. "Per l'alta velocità è una bellissima giornata", dice il presidente ...

Napoli - pioggia di milioni sulla Floridiana : arrivano i soldi per la riapertura : Il Parco della Floridiana, a Napoli, sarà completamente ristrutturato e riaperto a spese del ministero dei Beni Culturali e poi affidato al Comune di Napoli che ne curerà la manutenzione successiva. È ...

Revisori di Napoli in rivolta : 'Più soldi per noi' - ma arriva lo stop del Viminale : I Revisori dei conti del Comune di Napoli chiedono l'aumento di stipendio. Lo prevede il decreto Salvini-Tria del 21 dicembre scorso che contempla l'adeguamento dei compensi degli organi di controllo ...