Miami | Shapovalov batte Tsitsipas

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : la caduta di Novak Djokovic - Shapovalov e Auger-Aliassime ai quarti di finale : Nella notte italiana si è delineato in maniera quasi completa il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Florida) e le sorprese non sono mancate. Il numero 1 del mondo Novak Djokovic, in modo del tutto inatteso, è uscito di scena contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.25 del ranking e testa di serie n.22. L’iberico si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 dopo due ore e mezza di battaglia sul Centrale, ...