Lucas Hernandez al Bayern per 80 milioni : ROMA, 27 MAR - Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo, da luglio, del terzino sinistro della Francia campione del mondo, Lucas Hernandez . Il trasferimento avviene tramite pagamento della clausola rescissoria al club di appartenenza del giocatore, l'Atletico Madrid, per un importo di 80 milioni di euro. Il ...

