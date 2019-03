Disastro Olsen con la Svezia | tifosi furiosi | “meglio mettere una mucca in porta” VIDEO

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Roma,criticatissimo in patria dopo la prestazione insufficiente durante la gara tra la suae la Norvegia Il portiere della Romaè stato impegnato con la propria Nazionale nelle gare di qualificazione ad Euro 2020. Lo svedese ha messo in scena una prestazione da incubo contro la Norvegia, nel pareggio per 3-3 della sua. Interventi non proprio irreprensibili da parte del portiere giallorosso, tanto da sollevare le polemiche da parte deii quali ironicamente hanno commentato l’incontro: “sarebbe stato megliounain porta”. Effettivamente non si può certo dire che sia stata una grande prova di, il quale ha colpe su tutti e tre i gol norvegesi. Ecco ildell’accaduto.Tutte le papere di #durante #NORSWE in questo: che! @UEFAEURO pic.twitter.com/Sw4xN88otJ— ...

