Claudio Borghi a Omnibus | Faremo la Commissione banche Gianluigi Paragone

Claudio Borghi (Lega) minaccia portavoce Parlamento Ue in Italia : “Faremo possibile per rimuoverlo” : Polemica su Twitter tra Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio di Montecitorio, e Maurizio Molinari, responsabile media del Parlamento europeo in Italia. Borghi scrive contro il giornalista: "Penso che lei non sia lucido e non sia adeguato per il ruolo che ricopre. Provvederemo dopo le elezioni a far presente la cosa al nuovo ufficio di presidenza del Parlamento Ue". E aggiunge: "Faremo il possibile per ...

"In piazza per il clima? No - vado a scuola". Claudio Borghi twitta orgoglioso la risposta del figlio e risponde a un utente : "Risparmiami i moralismi" : Non tutti hanno deciso di raccogliere l'invito di Greta Thunberg e scendere in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici. Tra i ragazzi che hanno scelto di andare regolarmente a scuola c'è anche il figlio del senatore Claudio Borghi. È il politico leghista a raccontare l'episodio familiare su Twitter. "Vedo mio figlio uscire con la cartella e gli faccio: «oggi non vai a fare la manifestazione?»" scrive il ...

Claudio Borghi “Spagna fondò l’Ue” - Lilli Gruber “deve studiare” : Claudio Borghi “Spagna fondò l’Ue”, Lilli Gruber “deve studiare” Nel corso dell’ultima puntata di Otto e mezzo, programma di La7, si sono scontrati la conduttrice Lilli Gruber e il presidente della Commissione Bilancio e responsabile economico della Lega Claudio Borghi. Argomento del battibecco: la contribuzione netta dell’Italia all’Unione Europea. Claudio Borghi: lo scontro sulla Gruber Borghi, noto per le sue posizioni ...

Otto e mezzo - rivolta contro Lilli Gruber : "Claudio Borghi accerchiato. Solo ospiti contro" : "Come la Cirinnà, Lilli Gruber a Otto e mezzo brutalizza non Solo Claudio Borghi (troppo gentleman) ma anche il grande Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona". Secondo il popolo social, infatti, la trasmissione era troppo schierata contro il leghista. "Conduzione vergognosa e un odore di zolfo

Claudio Borghi ad Agorà : "L'alleanza con il centrodestra è finita per sempre" : "L'alleanza con il centrodestra è finita per sempre? Sì, è morta". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, mette una pietra tombale su qualsiasi tipo di alleanza tra la Lega di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "Gli italiani stanno dimostrando a ogni elezione

Agorà - Claudio Borghi mostra il dossier dell'Ue : "Ce l'hanno con noi perché non facciamo quello che ci dicono" : "Questo non lo vedrete mai, è un pagellone. Questi sono i voti cattivi dell'Unione europea e noi siamo cattivi per il debito", spiega in diretta ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre Claudio Boghi. "Sono 15 i Paesi cattivi ma prendono di mira solo noi", spiega il leghista. "La Francia è fuori

Claudio Borghi (Lega) : “Ue è tossica per noi - se non riusciamo a cambiarla è meglio uscirne” : Claudio Borghi (Lega) sostiene che l'Ue sia "tossica" per il nostro Paese: "Se a seguito di queste elezioni ci saranno i soliti 'mandarini' della Germania a guidare le politiche economiche, sociali e migratorie, a uso e consumo loro e a nostro danno, io dirò di uscirne. O riusciamo a cambiarla o dovremo uscirne"Continua a leggere

Claudio Borghi terremota l'Europa prima del voto : "Allora meglio uscirne" : Claudio Borghi, uno degli economisti ella Lega e presidente della commissione Bilancio alla Camera, torna a parlare di uscita dell'Italia dall'Unione europea. "penso che questa sia davvero l'ultima opportunità per cambiare la situazione" ha detto a un convegno della Cisl sull'Europa. "Ma se a seguit

Claudio Borghi : "Se non riusciamo a cambiare l'Ue - dovremo uscirne" : "Penso che questa opportunità sia l'ultima. Se a seguito di queste elezioni ci saranno i soliti 'mandarini' guidati dalla Germania a guidare le politiche economiche, sociali e migratorie, a uso e consumo della Germania e a nostro danno, io dirò di uscirne. O riusciamo a cambiarla o dovremo uscirne". Lo ha detto il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, a un dibattito della Cisl definendo il progetto della Ue ...