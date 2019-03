Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 10 | 10

romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi studio Andiamo in Gran Bretagna la premier theresa May di nuovo KO sulla brexit ancora però decisa non di mettersi il Parlamento britannico ha trovato ieri un emendamento con cui si auto esce più poteri sulla presentazione di piani alternativi alla linea della Premier che verranno discussi domani tre i sottosegretari di Messi si dopo aver votato in dissenso esecutivo oggi entra in vigore il DL brexit e con la Golden Power sul 5G prima di accordi tra Francia e Cina crisi infingardi il presidente francese Emmanuel Macron alla firma 14 contratti commerciali tra cui un maxi ordine di €300 e basta e oggi all’eliseo arrivano anche a cancelliera tedesca Angela Merkel ed il presidente della commissione europea jean-claude junckersulla cittadinanza per il ragazzo che per primo ha lanciato la ...

