calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) “Questa volta si va oltre le offese sessiste. La parole usate dalSergio Vessicchio dell’emittente CanaleCinqueTv durante una diretta del campionato d’eccellenza campano della partita tra Agropoli e Sant’Agnello sono un vero e proprio incitamento all’odiole donne”. E’ questa unacongiunta dei Cpo (ed Usigrai e Giulia Giornaliste. “Parole gravi, violente, misogine pronunciate nel week end dello straordinario successo del calcio femminile, che mostrano come ci sia ancora chi resti ancorato al medioevo sportivo. Stereotipi pericolosi in una fase in cui, oltretutto, le donne continuano ad essere le prime vittime dell’odio in rete. Per questo abbiamo deciso, come accaduto in altre occasioni, di inviare un esposto all’ordine dei giornalisti della Campania, al quale ...

stanzaselvaggia : Il telecronista Sergio Vessicchio che deride la guardalinee perché donna aveva già mostrato segni ben più evidenti… - pinapic : Inaccettabili le parole rivolte da un telecronista nei confronti di una guardalinee donna. Lo sport deve essere ese… - CalcioWeb : Telecronista contro l'arbitro donna: la nota dei Cpo (Comitato pari opportunità) Fnsi ed Usigrai e Giulia Giornalis… -