Spagna | il Girona offre un’altra chance a Hagi Jr

(Di martedì 26 marzo 2019) Ianis, figlio del ben più celebre Georghe ed ex della Fiorentina, è pronto ad un'altra avventura. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, gli spagnoli del, squadra che milita nella Liga, avrebbero messo gli occhi sul trequartista classe 1998, che dunque potrebbe lasciare il Viitorul, in Romania, la prossima estate. Il cartellino dijunior si aggira sui 2,5 milioni (alla Fiorentina spetterebbe il 30 per cento della cifra della sua cessione). Il giovane rumeno ha un contratto che scadrà nel 2023.

