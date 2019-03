Rami | Salvini | sì alla cittadinanza | è come mio figlio Di Maio | l' ho convinto io

Salvini : cittadinanza a Rami. E' come se fosse mio figlio : Roma, 26 mar., askanews, - cittadinanza per Rami "perché è come se fosse mio figlio ed ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese. Il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti ...

Papà Rami : mio figlio felicissimo - domani andiamo a Roma per incontro Salvini : Roma – “Salvini ha appena detto si’ alla cittadinanza per mio figlio Rami? Io non ne so ancora niente, se fosse cosi’ sarei contentissimo, e sara’ contento anche mio figlio Rami, che e’ qui con me, ha una faccia felice ed e’ contentissimo”. Il padre di Rami, Kaled Shehata, ha appreso in diretta dalla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’ la notizia della cittadinanza concessa ...

Salvini 'Sì alla cittadinanza a Rami - è come se fosse mio figlio'. Di Maio 'Felice di averlo convinto' : Cronaca Salvini sulla cittadinanza a Rami: "A oggi non ci sono elementi per concederla". Il 13enne: "Che avrebbe detto se fossimo morti tutti?" 'Rispetto il ruolo e le competenze di ogni ministero - ...

Il papà di Rami a Salvini : 'Mio figlio strumentalizzato da politica e giornalisti' (VIDEO) : Non si è ancora spenta l'eco di quanto avvenuto in Lombardia. Un senegalese con cittadinanza italiana ha provato ad appiccare il fuoco ad un bus pieno di adolescenti per vendicare le vittime del mare. Un protagonista della storia, tra gli altri, è stato il piccolo Rami. Un bambino che, non avendo ancora compiuto diciott'anni, non può avere la cittadinanza italiana essendo nato da genitori stranieri. Il fatto che ne sia uscito da eroe avendo ...

Rami - Salvini : sì alla cittadinanza - è come fosse mio figlio. E ora la chiede anche Adam : Salvini dice sì alla cittadinanza a Rami, il ragazzino che ha dato l'allarme ai carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese, e lo invita al Viminale insieme a quattro compagni di...

Salvini 'Sì alla cittadinanza a Rami - è come se fosse mio figlio' : Cronaca Salvini sulla cittadinanza a Rami: "A oggi non ci sono elementi per concederla". Il 13enne: "Che avrebbe detto se fossimo morti tutti?" 'Rispetto il ruolo e le competenze di ogni ministero - ...

Bonafede sfida Salvini : "Bisogna dare la cittadinanza a Rami" : Dopo Luigi Di Maio, scende in campo Alfonso Bonafede. Nonostante il Viminale abbia chiesto cautela prima di concedere la cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne che insieme ad altri compagni di classe ha telefonatao ai carabinieri contribuendo così a sventare il folle piano di Ousseynou Sy di lanciare uno scuolabus incendiato contro l'aeroporto do Linate, il Guardasigilli ha invitato Matteo Salvini a "dare subito la cittadinanza al ragazzino". ...

Rami : «Voglio la cittadinanza». Ma Salvini : «Ad oggi nessun elemento» : «Il momento più brutto è stato quando quell?uomo mi è passato accanto con il coltello in mano e mi guardava con gli occhi sbarrati. Non ho avuto paura, perché...

La ragione per cui Salvini ha frenato sulla cittadinanza a Rami : Per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , 'purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza' a Rami , il giovane eroe del bus incendiato in provincia di Milano. In ...

La ragione per cui Salvini ha frenato sulla cittadinanza a Rami : Per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza" a Rami, il giovane eroe del bus incendiato in provincia di Milano. In merito a un possibile incontro con il ragazzo di origine egiziana, Salvini ha detto che, se dipendesse da lui, lo vedrebbe "anche domani, fino a giovedì sono al ministero: le porte del Viminale sono aperte". In ogni caso, ha aggiunto, "lo invito ...

Salvini frena su cittadinanza a Rami : Matteo Salvini frena sulla cittadinanza a Rami Shehata , il ragazzo eroe di San Donato Milanese che ha chiamato i carabinieri dal pullman dirottato mercoledì scorso da Ousseynou Sy. " A ora non ci ...

Rami : «Voglio la cittadinanza». Ma Salvini : «Ad oggi nessun elemento» : «Il momento più brutto è stato quando quell?uomo mi è passato accanto con il coltello in mano e mi guardava con gli occhi sbarrati. Non ho avuto paura, perché...

Rami : 'Voglio la cittadinanza'. Ma Salvini : 'Ad oggi nessun elemento' : 'Il momento più brutto è stato quando quell'uomo mi è passato accanto con il coltello in mano e mi guardava con gli occhi sbarrati. Non ho avuto paura, perché pensavo di essere già morto', così Rami ...

Rami : 'Voglio cittadinanza - se fossimo morti che avrebbe detto Salvini?'. E l'incontro salta : Se non ci saranno i problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo'. L'altro vicepremier, Luigi Di Maio, è più ottimista: 'Su Ramy confido in una rapida risoluzione per ...