L’ingegneria ambientale compie 30 anni Cinque sfide e una scommessa da affrontare

(Di martedì 26 marzo 2019)fu introdotta nell’università italiana durante gli80 del secolo scorso. Dopo un rodaggio di una decina d’sotto varie etichette, partì ufficialmente nel 1989, 30fa. Incontrai allora allievi entusiasti e curiosi, spesso ispirati da una profonda coscienza ecologica. Alla prima lezione erano un po’ sorpresi dalla premessa: “Ci sono tre modi peri problemi del, non troppo simili tra loro”. Qualcuno mi squadrava perplesso, ma la curiosità aveva comunque la meglio.“Molti pensano che la missione dell’ingegneresia mitigare i dche hanno prodotto altri ingegneri: depurare, bonificare e risanare; difendere gli abitati in riva ai fiumi elevando muraglioni inviolabili; rispondere a qualunque domanda d’acqua da parte delle popolazioni, degli industriali e dei coltivatori”. Era la ...

