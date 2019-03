Incontro sul tema | ´Aereoporti ed aerei per la Sicilia´

Selvaggia Lucarelli dice la sua sull’Incontro Clerici-Isoardi : Tv Talk: Selvaggia Lucarelli esprime la sua opinione sull’incontro tra la Isoardi e la Clerici E’ appena finita una nuova puntata di Tv Talk. Tanti gli ospiti che sono stati invitati oggi dal conduttore Massimo Bernardini, tra i quali anche Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, in questa circostanza, ha espresso la sua opinione senza peli sulla lingua su diversi argomenti, tra i quali anche la violenza sulle donne. Ma non è finita ...

Domenica Incontro Figc-governo cinese : sul tavolo sviluppo var e partite in Cina : Roma – L’organizzazione in Cina entro i prossimi 3 anni, di gare ufficiali italiane, ma anche assistenza e supporto allo sviluppo della tecnologia Var a supporto dei direttori di gara cinesi”. Sono due dei punti al centro della riunione che si terra’ Domenica tra la Federcalcio italiana e alcuni rappresentanti del governo cinese, guidati dal viceministro della Comunicazione Shen Haixiong. Nel corso del vertice, cui ...

Incontro Figc-Lega A e governo cinese - sul tavolo diritti tv e gara campionato : Appassionato di calcio, Xi Jinping ha in mente un piano ad ampio raggio per trasformare la Cina in una potenza calcistica capace di ospitare e vincere la Coppa del mondo. Le sue idee hanno portato ad ...

Scuola - concorso dirigenti scolastici ultime notizie : esito Incontro Miur-sindacati sulle tempistiche : Il sindacato Flc-Cgil ha pubblicato una nota informativa all’interno della quale si rende noto l’esito dell’incontro informativo che si è svolto ieri, giovedì 21 marzo, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, sul concorso dirigenti scolastici: l’incontro era stato richiesto dalla stessa Flc-Cgil, insieme a Cisl Scuola e Uil Scuola per avere delle informazioni più precise in merito alla correzione delle prove ...

Incontro Marotta-Nicoletti : trovato l’accordo sul caso Icardi : Giuseppe Marotta e l’avvocato Paolo Nicoletti sono riusciti nel ruolo di mediatori trovando l’accordo sul caso Icardi: vedremo quale sarà la versione ufficiale dell’accaduto Accordo sul caso Icardi. L’attaccante argentino dell’Inter tornerà ad allenarsi in gruppo da questo giovedì. La svolta è arrivata dopo l’Incontro tra l’Amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta e l’avvocato ...

Primo Incontro UEFA-ECA sul futuro delle coppe : incontro UEFA ECA – Si è svolto oggi presso la Sede UEFA, “La Casa del Calcio Europeo”, un incontro tra il Comitato Esecutivo UEFA e la Dirigenza ECA, in rappresentanza di tutti i membri ECA (European Club Association). Obiettivo dell’incontro, un informale scambio di idee e di opinioni in merito alle competizioni UEFA per club […] L'articolo Primo incontro UEFA-ECA sul futuro delle coppe è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Alda D’Eusanio ironizza sull’Incontro Bettarini-Larini all’Isola : L’Isola, Stefano Bettarini incontra Nicoletta Larini: Alda D’Eusanio ironica Poco fa c’è stata una sfida tra Kaspar Capparoni e Bettarini per poter incontrare le rispettive compagne. E la sfida l’ha vinta proprio quest’ultimo, il quale ha così potuto riabbracciare e baciare la sua fidanzata storica Nicoletta Larini. Un incontro che ha commosso un po’ tutti, tranne l’opinionista Alda D’Eusanio, la ...

Vallerano - Casapound : Incontro sul futuro dell'acqua pubblica : Interverranno all'Incontro Gian Piero Joime , docente universitario di economia dell'ambiente e del territorio e Mauro Antonini, responsabile per il Lazio di Casapound Italia . A portare avanti la ...

Organici scuola 2019/2020 - Incontro al Miur : anticipazioni sulla circolare : Per quanto riguarda gli Organici scuola 2019/20, il 12 marzo 2019 si è tenuto al Miur il secondo incontro di informativa con i sindacati. Il Miur ha comunicato le prime anticipazioni della prossima circolare ministeriale sugli Organici. Come spiega la FLC CGIL, nell’impianto generale, non dovrebbe essere molto diversa da quella dello scorso anno. anticipazioni circolare Organici scuola 2019/2020 La circolare sugli Organici scuola 2019/2020 ...

Sanremo : sabato prossimo Incontro del M5S per far luce sulla situazione dell'Orchestra Sinfonica : Da Roma, con messaggi video e scritti, il contributo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Simone Valente, già componente dell'organo parlamentare 'Commissione VII Cultura, Scienza e ...

Tebas-Serie A : Incontro sul futuro delle coppe : L'elezione di un consigliere in sostituzione di Marco Fassone è il principale tema all'ordine del giorno dell'assemblea della Lega Serie A di questa mattina, preceduta da un intervento del presidente ...

MotoGp - La rimonta e l'Incontro con Hamilton - una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : 'siamo messi come l'anno scorso! Io sulla ... : ... sei anche ottimista ma poi magari è più quello che perdi davanti di quello che migliori dietro ', ha aggiunto il nove volte campione del mondo, soddisfatto del lavoro fatto con la squadra oggi: 'si ...

MotoGp – La rimonta e l’Incontro con Hamilton - una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

MotoGp – La rimonta e l’Incontro con Hamilton - una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...