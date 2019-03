Il controviaggio americano di Di Maio

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Di"l'amerikano". Progettato da mesi e definito nelle ultime settimane, la congiuntura politica ha trasformato il viaggio di Luigi Dinegli Stati Uniti in una risposta alla cinque giorni che ha visto il leghista Giancarlo Giorgetti protagonista oltre Atlantico non più di qualche settimana fa. Con lo spettro della crisi che a Roma si tinge del verde leghista. Perché nessuno, nella war room del capo politico ha capito quali siano le reali intenzioni dell'alleato. Ma serve comunque prepararsi in qualche modo. E nella narrazione della politica diventa un altro tassello di quella strategia comunicativa che il Movimento 5 stelle sta provando a cucire sopra gli impeccabili abiti del leader per uscire dal cul de sac in cui lo aveva spinto l'efficacia comunicativa del Carroccio e gli oggettivi scarsi, scarsissimi raccolti delle tornate elettorali d'inverno.Una ...

