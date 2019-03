Fabrizio Corona | Barbara D’Urso ricostruisce gli ultimi momenti in “libertà” | “Prima di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) “Erano circa le ore 12:30, quando sono andati i carabinieri a prelevarlo in ufficio: lo hanno portato in caserma per il riconoscimento, poi gli hanno permesso di aspettare a casa l’uscita da scuola del figlio Carlos. Dopodiché lo hanno portato in carcere”. CosìD’Urso ha ricostruito in diretta a Pomeriggio 5 gli avvenimenti che hanno preceduto l’arresto di, l’ex re dei paparazzi che ha dovuto tornare in carcere lunedì 25 marzo su decisione dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano. “Per quanto riguarda la sua ospitata a Live – Non è laaveva il permesso del giudice di stare in diretta con noi in studio fino alle ore 23:00 e poi in collegamento da casa – ha aggiunto la conduttrice -. In quel caso sia noi chesiamo stati corretti”.ha quindi trascorso il suo primo giorno in ...

