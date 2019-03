Di fronte alla morte gli uomini si raccontano fondamentalmente 4 bugie

Di fronte alla catastrofe in Yemen l'Italia faccia la sua parte : 24 milioni di persone su una popolazione di 30 milioni sopravvivono solo grazie agli aiuti umanitari. 20 milioni di persone soffrono di malnutrizione e di queste 11 sono sull'orlo della carestia.18 milioni di persone non hanno accesso ad acqua pulita e a servizi igienici sanitari di base. 3 milioni di sfollati interni. Questi sono i tragici numeri di 4 anni di guerra in Yemen.Moltiplicate questi dati per due, e vi darà il quadro della ...

L'Italia e l'Europa di fronte alla guerra commerciale di Trump : (A cura di Paolo Guerrieri, economista, per Europea. Parlano i fatti)L'integrazione commerciale a sostegno della crescita e dell'occupazioneIl commercio internazionale dal secondo dopoguerra in poi è stato uno strumento fondamentale per sostenere la crescita e aumentare il reddito pro capite dei maggiori paesi. L'Italia ne ha grandemente beneficiato. In Europa siamo un grande paese esportatore con il secondo surplus commerciale ...

Pistocchi - che stoccata : “C’è omertà di fronte alla papera di Buffon” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match PSG-Manchester United, e in particolar modo sulla papera di Buffon nel gol del sorpasso inglese ad opera di Lukaku. Il noto giornalista ha così affermato: “’C’è un punto di incontro tra il silenzio omertoso dello studio […] More

Pamela - una scritta oltraggiosa nel giardino di fronte alla casa del delitto : Ieri si è aperto il processo nei confronti di Innocent Oseghale, imputato per omicidio e occultamento di cadavere. La mamma...

Non ci sono squadre avversarie di fronte alla morte : Non trovo consolanti i palloncini tricolore liberati a Macerata all’apertura del processo sull’uccisione di Pamela Mastropietro, e non per questioni politiche: quando la gente soffre e muore, la politica m’interessa gran poco. Vale per questo caso specifico come per molti altri (i morti in mare, gli

Guerra del latte - blocchi stradali e assalti : dalla Sardegna alla Sicilia - si allarga il fronte : Prosegue nell'Oristanese, in particolare sulla Statale 131 la protesta dei pastori per la vertenza sul prezzo del latte. La 'Carlo Felice' risulta bloccata al chilometro 119 all'altezza di Paulilatino ...

Abruzzo - il M5S brucia 200 mila voti. Cresce il fronte di chi vuole sganciarsi dalla Lega : La candidata sconfitta, Sara Marcozzi, punta sui numeri negativi dei suoi avversari. Ma il Movimento ha perso due terzi dei voti rispetto al 2018. Sotto accusa l’appiattimento sulle posizioni sovraniste di Salvini

Bambino di 6 anni decapitato di fronte alla mamma : «Apparteneva alla religione sbagliata» : 'Shia Rights Watch', Ong impegnata nella difesa dei diritti degli sciiti nel mondo, ha reso noto che finora non c'è stato nessuna reazione della autorità saudite sull'accaduto. La comunità sciita ha ...

Alla Camera tra i leghisti che di fronte a Tria temono di fare la fine di Renzi : Roma. A Montecitorio Giovanni Tria prende la parola in un’Aula che sprigiona un gelo da ufficio contabile, una noia di cancelleria provinciale infestata dalle mosche. I deputati di maggioranza e opposizione se ne stanno ripiegati sullo schermo del cellulare, dell’iPad, qualcuno guarda video di gatti

Il contributo delle banche italiane di fronte alla crisi : Le condizioni strutturali della nostra economia reale infatti non consentono di marginalizzare il ruolo degli istituti di credito e dei responsabili che gestiscono il credito a tutti i livelli. ...

Venezuela ultime notizie : si allarga il fronte pro-Guaidò - Trump non esclude opzione militare : Continua lo scontro diplomatico internazionale intorno alla crisi in Venezuela. Infatti, da oggi è aumentato il numero dei paesi europei che riconoscono come presidente del paese Juan Guaidò. Scaduto l’ultimatum di otto giorni emesso nei confronti di Maduro affinché indicesse nuove elezioni presidenziali, Francia, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca ed Austria hanno riconosciuto l’auto-proclamato ...

