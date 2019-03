Come cancellare messaggi ricevuti Telegram

Instagram : Come eliminare profilo e cancellare account : (Foto: Pixabay) Se si è stanchi di Instagram, come eliminare il profilo e cancellare l’account dicendo finalmente addio al social network fotografico più famoso al mondo? La procedura per cancellarsi dalla community di proprietà di Facebook è molto semplice da portare a termine, richiede pochi secondi e si può svolgere direttamente dallo smartphone Android oppure con iOS (dunque, iPhone, ma anche iPad) o ancora dal computer attraverso il ...

Come cancellare tutte le foto da iPhone : Visto che avete scattato tantissime foto con il vostro telefonino, adesso vorreste tenerne soltanto alcune ed eliminare quelle magari uscite male. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi spieghiamo in leggi di più...

Zielinski e la ripresa da cancellare : 'Mai giocato Come volevamo' : Protagonista del match contro il Salisburgo anche Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ammonisce il Napoli, qualificato ma sconfitto in Austria. 'Era importante passare, ma dopo il gol fatto ...

L'Ue vuole cancellare l'Italia dalle etichette : ecco Come ci fregano a tavola : L'industria alimentare europea detta in anticipo le regole al Parlamento Ue che uscirà dalle elezioni di maggio. In un documento che ha pubblicato sul proprio sito internet (Fooddrinkeurope.eu) l'associazione che riunisce le più grandi industrie di trasformazione alimentare del Vecchio Continente, l

Cancellare i propri dati Facebook sarà possibile con Clear History - quando arriverà e Come funzionerà : Possiamo dire che è il sogno di tanti utenti Facebook, almeno quelli più smaliziati: Cancellare i dati Facebook che ci riguardano e che rappresentano un nostro identikit ben preciso sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. Faccio riferimento alle nostre abitudini di navigazione, di lettura di bacheche, pagine e molto altro ancora che saranno presto eliminabili, come annunciato n queste ore dallo stesso social network. sarà messo dunque a ...

Come cancellare estensioni Chrome : In questa guida vi mostreremo Come disinstallare le estensioni di Google Chrome. Chrome è diventato il browser più usato dagli internauti, uno dei principali motivi è la sua semplicità d’utilizzo oltre alla sua velocità. Molte leggi di più...