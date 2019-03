Amianto | 15° settimana mondiale per la sensibilizzazione e consapevolezza sulle malattie

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) L’Organizzazione per l’aumento dellacausate dell’(ADAO), organizzazione no-profit indipendente dedicata alla prevenzione dell’esposizione all’, ha annunciato il lancio della 15° edizione delladellasull’(Global Awarness Awareness Week), in programma dal 1 al 7 aprile 2019. La Campagna di quest’anno è dedicata ad aumentare lasulla prevenzione, con risorse educative provenienti ogni giorno da organizzazioni leader, blog degli speaker, video e storie delle vittime dell’. Laculminerà il 7 aprile con una veglia online, a lume di candela in tutto il mondo.L’è un noto cancerogeno e non esiste un livello sicuro di esposizione. Dal 19° secolo, l’è stato ampiamente utilizzato nella costruzione, nella costruzione ...

