Yemen | Save the Children | dall’inizio del conflitto 1 | 5 milioni di bambini costretti a

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019)dell’escalation delin, quattro anni fa, più di 19 mila raid aerei hanno devastato scuole, ospedali e importanti infrastrutture, 13 al giorno, più di uno ogni 2 ore. Violenze e distruzione che hanno costretto 1,5dia fuggire dalle loro case e dai loro villaggi e che in molti casi, più di 1 al giorno, sono stati colpiti dai bombardamenti proprio mentre tentavano di ripararsi in un luogo sicuro. Bambine evittime dirette delle bombe vendute dai governi stranieri alla Coalizione a guida saudita, che ogni mese uccidono o feriscono gravemente 37 minori in un Paese sconvolto da uncruento e senza fine, dove 10di minori non hanno accesso a cure mediche adeguate, tantissimi rischiano di morire di fame e 1 ragazza su 3 e 1 ragazzo su 4 non hanno la possibilità di andare a scuola.Numeri che fotografano le terribili ...

SaveChildrenIT : Tamer Kirolos, direttore Save the Children in #Yemen parla della terribile situazione dei bambini nel paese: l'80%… - alecozzolino78 : RT @SaveChildrenIT: Tamer Kirolos, direttore Save the Children in #Yemen parla della terribile situazione dei bambini nel paese: l'80% di l… - MarcoRandellini : RT @SaveChildrenIT: Tamer Kirolos, direttore Save the Children in #Yemen parla della terribile situazione dei bambini nel paese: l'80% di l… -