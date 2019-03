Xi Jinping porta il 5G Made in China a Montecarlo - domani il vertice con Macron-Merkel-Juncker : Prima a Monaco, regno del 5G "Made in China", poi a Villa Kerylos - a picco sulla Costa azzurra - per una cena a 4 con i Macron in ambiente da antica Grecia, arricchita dal prezioso dono di una traduzione d'epoca di un libro di Confucio. Infine, una notte nel letto di casa Xi fatto trasportare nella suite del prestigioso Hotel Negresco di Nizza. Così è cominciata l'attesissima visita in Francia di Xi Jinping, reduce dalle aperture ...

Media di Monaco : la visita del presidente Xi Jinping è un momento importante per la storia di Monaco : ... tra cui economia, sport, cultura e salvaguardia ambientale. Nel reportage si é sottolineato che le discussioni sono state tutte condotte dal punto di vista dello sviluppo armonioso delle relazioni ...

I due punti fermi nel negoziato per portare Xi Jinping dal Papa : Anche per questa settimana la Gran Sottana e il suo “Passeggiare in Vaticano” cede lo spazio al vaticanista del Foglio, per un aggiornamento relativo al fatto della settimana. Ci sarà o non ci sarà l’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il Papa? Per giorni si è letto di insistenti tent

Xi Jinping in Italia : il presidente della Cina porta nuovi Zhang Jindong o nuovi Yonghong Li? : La visita di Xi Jinping farà da apripista anche ad altri investitori cinesi nel mondo del calcio Italiano?

Nuova Via della Seta - la visita di Xi Jinping in Italia porta speranze e timori : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...