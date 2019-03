Tap | il sindaco di Melendugno a Conte | Non accetteremo mai soldi di chi ci

repubblica

(Di lunedì 25 marzo 2019) Potì replica al premier che lo aveva accusato di non aver dato uno 'schiaffo istituzionale' per non aver accettato di condividere il piano da 30 milioni per il Salento: "Non sonodello Stato, sono di Tap"

