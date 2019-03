Stadio Roma | Raggi | ' Nuova due diligence dopo l' arresto di De Vito'

"Non si faccia più lo Stadio della Roma a Tor di Valle" : "Chi vuole capirci qualcosa su ciò che è successo e sta succedendo dovrebbe indagare su quello che accade in Campidoglio dopo il 16 dicembre 2016", cioè dopo l'arresto di Raffaele Marra. "Da lì cambia tutto. Prima di allora la Raggi, come anche De Vito, era contrarissima a realizzare lo stadio della Roma a Tor di Valle. Si valutavano aree alternative, visto che c'erano e ci sono". Lo afferma Paolo Berdini, ex ...

Stadio Roma - indagato per corruzione anche l'ad di Acea Stefano Donnarumma : L'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di Marcello de Vito, ex presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa nei confronti di Donnarumma è di corruzione ed è legata a due sponsorizzazioni, da 25 mila euro ciascuna, che Acea fece per dei concerti di Natale nel 2017 e 2018 e che si ...

Stadio della Roma - indagato anche l'ad di Acea Donnarumma : Si allarga l'inchiesta della procura di Roma sullo Stadio della Roma.L'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, è stato perquisito e iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di Marcello De Vito, ex presidente dell'Assemblea capitolina. L'ipotesi di accusa nei confronti di Donnarumma è di corruzione in relazione a due sponsorizzazioni, da 25 mila euro ...

Stadio della Roma - nel mirino degli investigatori gli incontri “segreti” tra l’imprenditore indagato e l’ad di Eurnova : Le società dei fratelli Toti e la Eurnova di Luca Parnasi. Interessi che si incrociano da sempre, nell’alveo del panorama edile Romano. Anche dopo gli arresti del giugno 2018, quando Parnasi viene arrestato e la Procura di Roma svela il giro di corruzione presente dietro l’affare sullo Stadio dell’As Roma. L’operazione dei carabinieri “Congiunzione astrale”, che ha portato in carcere fra gli altri, l‘ormai ex presidente dell’Assemblea ...

Indagine della Procura e nuovo Stadio della Roma : due vicende da tenere separate : L’inchiesta sulla corruzione nella vicenda dello stadio della As Roma è paradigmatica dei mali del sistema Italia e rischia di rallentare ulteriormente un progetto da 1,1 miliardi (di cui 300 circa per l’impianto sportivo) ...

Inchiesta Stadio Roma - Raggi : 'Non si torna al passato' - : Con un post su Facebook la sindaca della Capitale interviene per difendere la sua amministrazione dopo l'arresto di De Vito e il fascicolo aperto su Frongia: "Non lasciamo spazio ad ambiguità " ...

Stadio della Roma. La sindaca Raggi : non si torna al passato : ... dopo le polemiche sull'arresto del presidente dell'assemblea Marcello De Vito e la notizia che Daniele Frongia, assessore allo sport, è indagato per corruzione, nell'inchiesta sulla realizzazione ...

Tangenti Stadio - Raggi : «Roma saccheggiata per 30 anni - non si torna indietro» : «Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta sindaca di Roma sapevo che avrei subito ogni tipo di attacco: mediatico, politico, personale». Virginia Raggi si sfoga e si...

Consiglieri di Roma - ascoltate il mio appello : fermate il progetto del nuovo Stadio! : Cari Consiglieri capitolini, vi scrivo rammaricandomi di non essere là con voi a condividere questo momento difficile per il Movimento Romano. La paradossale vicenda che coinvolge tristemente Marcello De Vito ha portato alla luce la peggiore delle preoccupazioni che possa turbare i sonni di un amministratore: quella di dare il benestare a un’opera gigantesca che sia realizzata non per portare vantaggio alla propria cittadinanza, ma solo ...

Berdini : Raggi desista - Stadio si faccia ma in posto congeniale a città e alla Roma : Roma – Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma con la Giunta guidata da Virginia Raggi, e’ intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sull’arresto di Marcello De Vito e l’inchiesta sul nuovo stadio ...