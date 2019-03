Roma | sbranato dal suo cane | i morsi gli hanno reciso l' aorta

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Che ilsia il migliore amico dell'uomo questo è oramai assodato e appare fuori discussione. A volte, però, questa amicizia può anche sparire e trasformarsi in dramma. Questo è quello che è accaduto a Gianlucagnoli, un uomo di quarantatré anni, che venerdì 22 marzo si trovava assieme al suo fedele compagno in via Bitti, sulla prenestina, zona Borghesiana, in provincia di. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'uomo è statoa morte dal suo stesso, un Corso di tre anni, che improvvisamente lo ha assalito fino a provocarli il decesso. È stata la moglie Isabella a lanciare l'allarme, dopo essersi accorta che il marito non aveva fatto più rientro in casa. Così, scendendo in strada, ha visto suo marito esanime, in una pozza di sangue all'interno del parco vicino. La donna si è subito accorta che il suo giubbotto era strappato in diversi punti e che ...

