Regionali | urne chiuse in Basilicata  Alle 19 affluenza al 39 | 7 per cento

Basilicata - elezioni Regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : Domenica il voto ma, a prescindere da Come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...

Basilicata - elezioni Regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : La storia politica lucana delle regionali è nel segno del centrosinistra. alle Politiche del 4 marzo 2018 si è registrata un'inversione di tendenza. Il Movimento 5 Stelle ha prevalso con otto seggi ...

Regionali in Sardegna : urne aperte fino alle 22 : I favoriti tra i sette candidati sono Massimo Zedda (centrosinistra), Christian Solinas (centrodestra) e Francesco Desogus (M5s)

Sardegna - elezioni Regionali 2019/ Risultati in diretta : urne aperte alle ore 6 : 30 : elezioni regionali in Sardegna 2019: i Risultati in diretta. alle ore 6:30 di oggi sono state aperte le urne, si voterà fino alle 22:00

Elezioni Regionali in Sardegna - urne aperte dalle 6 e 30 fino alle 22 : Voto ad alta tensione oggi in Sardegna. Sull'elezione regionale pesa l'incognita della rabbia dei pastori, strangolati dal prezzo troppo basso del latte . E si paventa un effetto diretto sul voto, ...

Elezioni Regionali in Sardegna - urne aperte fino alle 22 : Turno unico, senza ballottaggio. Scrutinio lunedì. Sul voto pesa l’incognita della rabbia dei pastori che protestano per il prezzo del latte

Aperte urne in Sardegna per Regionali : 6.30 Oggi si vota per il rinnovo della Regione Sardegna. urne Aperte dalle ore 6.30 fino alle 22. Domattina lo scrutinio.Quasi 1,5 milioni i sardi chiamati al voto. Sette i candidati:Francesco Desogus (M5S),Vindice Lecis (Sinistra Sarda),Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Andrea Murgia (Autodeterminazione), Mauro Pili (Sardi Liberi),Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosonistra).

Regionali in Sardegna : l'isola si reca alle urne : I favoriti sono Massimo Zedda (centrosinistra), Christian Solinas (centrodestra) e Francesco Desogus (M5s)

Regionali Abruzzo - affluenza alle urne in calo - alle 12 ha votato il 13 - 42% aventi diritto : L'Aquila - È stata del 13,42% l'affluenza alle urne per le elezioni Regionali in Abruzzo fino alle ore 12 di oggi. Nelle precedenti consultazioni del 2014 era stata del 15,92%. Il dato è diffuso sul portale Eligendo. A livello provinciale, a Chieti nei 104 comuni affluenza del 13,17% (su 15,48% delle precedenti Regionali del 2014); a L'Aquila nei 108 comuni del 13,01% (13,13% precedenti); a ...

Regionali Abruzzo : urne aperte fino alle 23. Sfida tra Marsilio - Legnini - Marcozzi e Flajani : ...in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, da Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...