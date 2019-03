Reddito agli stranieri | niente controlli sui patrimoni esteri

Reddito di Cittadinanza - superate le 500mila domande nei Caf. “Il 6 - 8% dagli under 30” : Sono oltre 500.000 gli italiani che si sono rivolti agli sportelli dei Caf, a due settimane esatte dalla apertura delle domande per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Lo fa sapere la Consulta Nazionale dei Caf. Gli under 30, i Millennials, rappresentano il 6,8% delle domande presentate e grazie solo al traino del Sud. E’ quanto si ricava da un primo panel che la Consulta Nazionale dei Caf ha elaborato con i dati raccolti in 10 città campione, ...

Reddito di cittadinanza - se finiscono i soldi verrà tagliato per le nuove domande : L'Istituto avverte i ministeri del Lavoro e dell'Economia che entro trenta giorni devono ristabilire la compatibilità finanziaria 'mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio'. In attesa del ...

Reddito di cittadinanza - l'Inps : "Stop se finiscono i fondi. Poi tagli a nuove domande" : Reddito di cittadinanza a 'numero chiuso'? A raggelare gli entusiasmi del governo sulla norma-bandiera dei 5 stelle è l' Inps , che in una circolare avverte i ministeri del Lavoro e dell'Economia : in caso di esaurimento delle risorse disponibili per il Reddito di cittadinanza devono ristabilire - entro trenta giorni - la compatibilità finanziaria "mediante rimodulazione dell'...

Reddito di cittadinanza e salario minimo - le polemiche facili (e sbagliate) : Nel dibattito sul Reddito di cittadinanza e, oggi, sul salario minimo, si è affermata una nuova categoria di commentatore: il pianificatore sovietico inconsapevole. Si tratta di quel tipo di editorialista o opinionista da talk show che di solito è privo di ogni conoscenza di economia, ma si ritiene comunque titolato a dare lezioni di politica economica, di solito con una certa sicumera. Di fronte a ogni problema il pianificatore sovietico ...

Reddito di cittadinanza - già 330.000 domande : Campania maglia rosa con 15.094 richieste : Sono oltre 330.000 le famiglie che si sono presentate agli sportelli delle Poste e dei Centri di assistenza fiscale per fare domanda di Reddito di cittadinanza. Nei primi due giorni dall'avvio...

Reddito di cittadinanza agli Spada - Di Maio : 'Non prenderanno un euro' - : Il vicepremier sulla notizia che alcuni membri della famiglia di Ostia si sarebbero presentati al Caf per chiedere di usufruire della misura simbolo del M5s : "Ho chiesto personalmente le opportune ...

[Il punto] L'Ocse taglia le stime sulla crescita italiana ma Conte resta sereno : ci salverà il Reddito di cittadinanza : Le cause della frenata "L'incertezza politica, le tensioni commerciali e un'ulteriore erosione della fiducia dei consumatori sono tra le cause che contribuiscono al rallentamento della crescita al ...

Al via la domanda del Reddito di cittadinanza ma senza la ressa agli sportelli : Secondo la dirigente dell'INPS, il Reddito "avrà un forte impatto" sia sull'economia che sulla " ridistribuzione della ricchezza tra le famiglie" e ci di attende una " riduzione della povertà e un ...

Problemi con il sito Reddito di Cittadinanza : dettagli sull’errore con codice Spid : Si torna a parlare del sito Reddito di Cittadinanza oggi 6 marzo, quello che per intenderci è stato lanciato ufficialmente per gli utenti italiani lo scorso mese e che da oggi consentirà finalmente al pubblico di interagire con gli enti preposti in modo personalizzato. Tutto è legato al codice Spid, quello che a conti fatti consente di identificare i singoli richiedenti, anche se da questa mattina si susseguono le segnalazioni da parte di coloro ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Assumere 6mila persone per centri impiego. Regioni? Loro battaglia non sia politica” : “Voglio assumere 6mila persone come ministero e mandarle nei centri per l’impiego delle regioni, poi anche questi 6mila saranno assunti con concorso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervistato a Rtl 102.5, a proposito dee navigator per il Reddito di cittadinanza. obiettivo è raggiungere un accordo con le Regioni, ma non vorrei che quella delle Regioni si stesse ...

Caos Reddito - battaglia Stato-Regioni : Governo e Inps accelerano sul «reddito di cittadinanza». Ma se la prima fase parte oggi, con la corsa alla presentazione della domanda alle Poste e ai Caf, sulla seconda fase, quella che riguarda la ...

Reddito - Poste : venite in ordine alfabeticoA Roma più agenti vicino agli uffici : Lavori in corso alla vigilia del primo giorno utile per chiedere il Reddito di cittadinanza. Le Poste avvisano: noi facciamo da tramite, è l'Inps che valuta i requisiti.