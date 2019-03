Razzo su Tel Aviv | Hamas ' vota' Netanyahu | mentre inizia la quarta guerra di Gaza | di U

Razzo su Tel Aviv : Hamas "vota" Netanyahu - mentre inizia la quarta guerra di Gaza : Errore o atto deliberato, poco conta. Perché quel Razzo su Tel Aviv fa tornare Israele in trincea e infiamma la campagna elettorale a due settimane dal voto. Ora la sicurezza torna ad essere al centro dello scontro politico, e su questo terreno Benjamin Netanyahu sa di "giocare in casa". Il Razzo esplode nel giorno in cui Netanyahu è a Washington, per rinsaldare il rapporto, già strettissimo, con l'amico Trump. In nome della ...