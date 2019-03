romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Roma – “Dopo l’al Tmb Salario, un’amministrazione normale avrebbe messo in atto tutte le attivita’ di controllo per mettere in sicurezza l’impianto di. Ma qui siamo arrivati al teatro dell’assurdo dove una sindaca eletta tre anni fa parla dei problemi di Roma come fosse una studentessa in gita. Mi chiedo perche’, dopo quanto accaduto qualche mese fa al Tmb Salario nessuno abbia pensato di organizzare un servizio di controllo fisso che garantisse la sicurezza di quel sito”.“Mi permetto di ricordare che ieri le esalazioni di quanto bruciava asi sono sentite a km di distanza -continua-. In pratica per i cittadini di Roma Est, oltre al danno la beffa. Perche’ oltre a dover subire le quotidiane esalazioni e i continui disagi, ieri hanno anche dovuto respirare cio’ che ...

romadailynews : Nanni: chiarire responsabilità su incendio Tmb Rocca Cencia: Roma – “Dopo l’incendio al Tmb… -