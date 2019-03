Mondiale Enduro – Inizio super per i Talenti Azzurri FMI

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019)FMI: doppietta di Andrea Verona nelJunior a Dahlen Inizia nel migliore dei modi la stagione 2019 per iFMI impegnati nel. A Dahlen (Germania), teatro del primo round previsto dal calendario iridato, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana si sono messi in mostra nelle graduatorie Junior e Youth ottenendo risultati di prestigio e di buon auspicio per il prosieguo del campionato.Andrea Verona, già Campione del MondoYouth 2017, si è affermato quale indiscusso protagonista delJunior. Nella prima giornata di gara ha monopolizzato la scena con una perentoria affermazione, distanziando il suo più diretto inseguitore di oltre 30″. L’indomani il portacolori TM Racing Factory ha saputo rimediare ad un imprevisto presentatosi lungo il cammino, recuperando quasi ...

