Juve | è ora di blindare Kean | vicinissimo il rinnovo di Mandzukic | non quello di Costa

Juventus-Ajax - orari e tv. Le date di andata e ritorno : Il sorteggio di Nyon ha stabilito che saranno gli olandesi dell’Ajax i prossimi avversari della Juventus nella fase ad eliminazione diretta della Champions League di calcio. Siamo giunti ai quarti di finale e le giustiziere delle due squadre di Madrid si affronteranno per due volte a distanza di sei giorni. L’urna svizzera ha anche decretato che sarà la compagine olandese a giocare per prima in casa, mercoledì 10 aprile, mentre la ...

Juve - turnover per la Champions : big a riposo ora tocca a Spinazzola - De Sciglio e Rugani : Da domani per la Juventus scatterà la preparazione in vista del rush finale della stagione. I bianconeri inizieranno a mettere nel mirino le tre sfide in sette giorni di Serie A, ma si penserà inevitabilmente anche alla Champions League. Infatti, i bianconeri nelle prossime settimane dovranno dosare le forze e Massimiliano Allegri ha già studiato un piano per permettere ai suoi titolarissimi di rifiatare. Dunque nelle prossime partite troverà ...

Calciomercato Juve - Paratici e il Liverpool starebbero lavorando allo scambio Dybala-Salah : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Nella prossima stagione il club bianconero avrebbe intenzione di puntare su Mohamed Salah, fortissimo attaccante egiziano che milita nelle fila del Liverpool. In questo caso, però, il sacrificato sarebbe Paulo Dybala, giocatore che sta avendo numerosi problemi quest'anno. L'attaccante argentino, infatti, è stato spesso lasciato in panchina dal tecnico bianconero; il ...

Juventus femminile - scudetto più vicino. Battuta la seconda ed ora … : Juventus femminile – Bianconeri protagoniste della domenica calcistica anche quando Cristiano Ronaldo e compagni sono impegnati con le nazionali. All’Allianz Stadium è infatti andato in scena lo scontro diretto tra Juventus e Fiorentina. Juventus femminile, scudetto sempre più vicino La Juventus Women batte la Fiorentina 1-0 nello scontro diretto, adesso la situazione vede le ragazze […] More

Juve - per Kean è sempre buona la prima. Ma ora c'è da rinnovare il contratto : Moise Kean non sbaglia mai alla prima. Al debutto assoluto da titolare con la Juventus , il classe 2000, che negli anni passati era diventato il più giovane esordiente nella storia bianconera, era ...

Kean-Juventus : il talento è esploso - ma il futuro è ancora in bilico : Kean-Juventus – Debutto da titolare e gol con la Nazionale per Moise Kean, il “predestinato” a sentire chi, da Mancini a Bonucci, lavora con lui sul campo. Ed in effetti l’attaccante classe 2000 ha dimostrato di poter stare già da ora tranquillamente nel mondo dei grandi da protagonista. Allegri lo ha tenuto in naftalina per tutta la prima parte di […] More

Juventus-Fiorentina calcio femminile - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domenica 24 marzo alle ore 15.00 andrà in scena l’attesissimo posticipo della diciannovesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina. Nella splendida cornice dell’Allianz Stadium di Torino, per la prima volta, si confronteranno due compagini del torneo nazionale del “Pallone in rosa”. La Vecchia Signora, in vetta con un punto di vantaggio nella classifica generale nei ...

Calcio femminile - 30mila spettatori per Juve-Fiorentina. Ma la parità di genere è ancora lontana : Domenica 24 marzo sarà una data storica per il Calcio femminile in Italia: per assistere a Juventus-Fiorentina, sfida scudetto del campionato, all’Allianz Stadium di Torino ci saranno più di 30mila spettatori. Le bianconere giocheranno nello stesso stadio dei bianconeri, quasi tutto esaurito come fosse un match di cartello della più famosa Serie A. Finalmente la parità di genere è raggiunta anche nel pallone. O forse no. La notizia del ...

Juventus-Fiorentina calcio femminile : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Domenica 24 marzo si giocherà Juventus-Fiorentina, match valido per la 19^ giornata della Serie A di calcio femminile. Le bianconere si trovano al comando della classifica con un punto di vantaggio sulle viola quando mancano appena quattro turni al termine del campionato, l’importanza di questa partita nella corsa verso lo scudetto è capitale: vincere significherebbe mettere una seria ipoteca sulla conquista del tricolore. Le Campionesse ...

Juventus - Morata deluso : 'Sarei stato più felice se avessimo eliminato i bianconeri' : E' ancora uno degli argomenti di discussione principali, nonostante sia passata oramai oltre una settimana dal match: ci riferiamo a Juventus-Atletico Madrid, gara degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto i bianconeri ribaltare il risultato dell'andata grazie a un super Cristiano Ronaldo, il quale ha realizzato le tre reti decisive. Dal ritiro della nazionale spagnola, sono arrivate moltissime domande a riguardo riferite ad uno ...

Buffon - senti che stoccata dall’ex Juve : “E’ arrivata l’ora di smettere” : Intervistato ai microfoni di “Rai Radio 2”, l’ex portiere bianconero, Stefano Tacconi, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista nei riguardi di Buffon e dell’ultima papera in Champions League contro il Manchester United. L’ex Juve non le manda a dire e non usa giri di parole. Leggi anche: Chiesa Juventus, ora arriva […] More

Varane-Juventus - ora si può davvero : affondo Paratici - cifre e dettagli : VARANE JUVENTUS- Come evidenziato da diversi colleghi e dalle ultime indiscrezioni di mercato, Varane sarebbe pronto a dire addio al Real Madrid per abbracciare una nuova potenziale esperienza professionale. Un addio che verrà valutato con calma nel corso dei prossimi mesi, ma che potrebbe concretizzare realmente. La Juventus osserva interessata. Come sottolineato e confermato dallo […] More

Chiesa-Juventus - ora c’è la conferma : ci sarà un addio a sorpresa : CHIESA JUVENTUS- Come evidenziato dalle ultime notizie di mercato, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto reale e concreto su Federico Chiesa. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe decidere di aprire alla potenziale cessione solamente dinanzi ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. La Juventus osserva interessata, ma la sensazione è che Paratici […] More

Calciomercato Juve : si lavora ai rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2020 - fra cui Kean : La Juventus è pronta ad affrontare un finale di stagione davvero interessante, e se lo scudetto è oramai nelle sue mani, ad aprile ci sarà il tanto atteso appuntamento con la Champions League nei quarti di finale contro l'Ajax, il 10 aprile giocherà ad Amsterdam mentre il ritorno sarà il 16 aprile a Torino. Nonostante quindi l'attenzione sia rivolta al calcio giocato, prosegue anche il lavoro dei dirigenti riguardante il mercato, non solo per ...