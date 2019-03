Condannato all’ergastolo Igor il ‘Russo’

Igor il russo Condannato all’ergastolo. Ma in Italia (probabilmente) non lo sconterà mai : È stato condannato all’ergastolo ma molto difficilmente verrà a scontarlo in Italia. Perché sulla testa di Igor il russo, alias Norbert Feher, pende ancora un processo in Spagna per triplice omicidio. E con tutta probabilità Madrid non concederà l’estradizione prima che Igor finisca di scontare la pena per i tre assassinii- e i due tentati assassinii – commessi nel Paese iberico. Solo che in Spagna quei processi devono ancora ...

Igor il russo Condannato all’ergastolo per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri : Igor il russo è stato condannato all’ergastolo. Il gup Alberto Ziroldi ha deciso il massimo della pena per il killer serbo, al secolo Norbert Feher, processato a Bologna in abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri e per altri reati. Feher, dopo una latitanza di otto mesi, è stato arrestato in Spagna a dicembre 2017 e da allora è in carcere a Saragozza. L'articolo Igor il russo condannato ...

Radovan Karadzic Condannato all’ergastolo - le Madri Srebrenica si abbracciano. Si chiude evento tra i più tragici della storia d’Europa : La corte d'appello internazionale ha respinto il ricorso dell'ex leader politico dei serbi di Bosnia Radovan Karadzic contro la condanna a 40 anni di carcere inflittagli nel 2016 e ha deciso di aumentare la pena all'ergastolo. A stabilire la sentenza è stato l'International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) dell'Aia, una corte Onu che si occupa dei casi dell'oggi defunto Tribunale penali internazionale per l'ex Jugoslavia. ...

Ex Jugoslavia - Radovan Karadzic Condannato all’ergastolo per il genocidio di Srebrenica e crimini contro umanità : Il criminale di guerra Radovan Karadzic ha ascoltato imperturbabile la sentenza di appello con la quale i giudici del tribunale dell’Aja lo hanno condannato definitivamente all’ergastolo. La Corte delle Nazioni Unite sulla ex Jugoslavia si è pronunciata sul ricorso in appello presentato dell’ex leader politico dei serbi di Bosnia Erzegovina contro la condanna a 40 anni stabilita in primo grado. L’Aja ha confermato le accuse a Karadzic per ...

Radovan Karadžic è stato Condannato in appello all’ergastolo : L'ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia è stato giudicato colpevole di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità: in primo grado era stato condannato a 40 anni

Mehdi Nemmouche - autore dell’attacco al museo ebraico di Bruxelles del 2014 - è stato Condannato all’ergastolo : L’ex miliziano dell’ISIS Mehdi Nemmouche, autore dell’attacco al museo ebraico di Bruxelles del 2014, considerato il primo compiuto in Europa da una persona legata all’ISIS, è stato condannato all’ergastolo da un tribunale belga. Nell’attacco morirono quattro persone, fra cui due turisti, un

Violenta quattro figlie per 20 anni - generando decine di bambini : Condannato all’ergastolo : Un uomo americano di 50 anni trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre dopo aver abusato sessualmente di numerosi bambini e adolescenti, tra cui quattro delle sue figlie e alcune amiche delle stesse ragazzine. Una di loro avrebbe tentato il suicidio e solo così la scioccante storia incestuosa è venuta a galla.Continua a leggere