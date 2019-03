Castelvetrano | tre poliziotti avrebbero coperto la loggia segreta in cambio di favori

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) È un vero e proprio "vaso di Pandora" quello scoperchiato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trapani, su indagini coordinate dalla Procura dello stesso capoluogo di provincia siciliano. Come si ricorderà infatti, nelle scorse settimane, gli inquirenti hanno dato notizia di aver sunamassonicaproprio nella città del boss Matteo Messina Denaro. L'inchiesta prosegue a ritmi serrati. Secondo gli investigatori, lasarebbe stata talmente tanto potente da influenzare la politica e la burocrazia, come riporta anche la testata giornalistica on-line, Tp24, quotidiano locale di Trapani. In queste ultime ore è emerso un nuovo particolare. Difatti, Salvatore Passante, ispettore in servizio presso il commissariato locale, Salvatore Virgilio e Salvatore Giacobbe, entrambilamassonicaindi lavoro per le loro ...

DanuMass : @gloquenzi Che stanfate che dite???????? tre poliziotti arrestati stamattina a Castelvetrano, già ne hanno beccati tant… - infoitinterno : La rete di favori alla loggia segreta di Castelvetrano: sono tre i poliziotti arrestati - tura60 : RT @IlPrimatoN: Maxi blitz a Castelvetrano: arrestate 27 persone, tra cui diversi politici e tre poliziotti, tutti appartenenti a una loggi… -