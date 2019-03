Border | tra fantasy e poliziesco | un racconto bizzarro su troll e umani pelosi con la coda

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019), hiisi, essericon la, neonati inusualmente. C’è qualcosa di incredibilmente ancestrale, magico, repellente e allo stesso tempo ipnotico, in– Creature di confine, il film diretto dall’iraniano-svedese Ali Abbasi, in uscita in Italia grazie a Wanted dal 28 marzo 2019. Unche oscilla tra il fantastico delle creature delle terre nordiche, e la più prosaica detection poliziesca a sfondo pedopornografico. Tina (Eva Melander) è una doganiera portuale dal viso mostruoso ma dall’olfatto eccezionale. Le basta far vibrare labbro e narice, poi tirare su con il naso, per scoprire ogni tipo di merce nascosta e illegale trasportata nelle valigie o addosso ai passeggeri.Tina vive in una baita lontano dalla città, assieme ad un amico che alleva rottweiler per sfilate e combattimenti tra cani. La donna scalza cammina per i boschi, annusa ...

