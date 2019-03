Bonucci svela | “io e Chiellini abbiamo parlato con Kean per farlo restare alla Juve”

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Leonardocrede molto nel talento di Moise, sbocciato definitivamente dopo alcune gare con la Juventus e l’esordio in Nazionale Leonardohaquest’oggi in conferenza stampa. Il calciatore della Nazionale e della Juventus, ha analizzato il momento di un suo compagno di squadra che sta balzando alle cronache dopo un inizio in sordina. Stiamo parlando ovviamente di, il quale ha esordito con la maglia azzurra mostrandosi subito all’altezza della situazione. Un talento quello diche la Juventus non puà permettersi di perdere: “Moise è rimasto con noi, avevacon Giorgio e poi l’ho fatto io. Quando ti alleni con CR7, Dybala, Douglas Costa, diventi più forte più velocemente. Spero che riesca ad attutire la pressione con grandi risposte, con i gol e prestazioni. Ha diciotto anni, così sbaglia qualcosina, ma fa parte ...

VAMOSLLORENTEF : Bonucci lancia un messaggio ai tifosi della Juventus e svela a sorpresa: “L’Ajax è pieno di talento, staremo atten… -