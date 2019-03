Bimbo di 5 anni beve un succo con una sostanza caustica in un bar | ricoverato

Da baby senzatetto a campione di scacchi : il lieto fine di Tani - Bimbo profugo di 8 anni : Una favola buona in un mondo alla rovescia. 'Penso di sognare e spero di non svegliarmi' ha detto a Kristof il papà del piccolo campione . Il columnist aveva preso Tani ad esempio del principio che il ...

Gioia - chiede un succo di frutta e beve soda caustica : Bimbo di 5 anni ricoverato con lesioni a esofago e stomaco : beve un succo di frutta e accusa bruciore all' esofago . Un bambino di 5 anni è stato ricoverato al Giov anni XXIII nel reparto di chirurgia per lesioni a esofago e stomaco provocate da soda caustica , ...

Cade in un dirupo : grave un Bimbo di 8 anni che stava facendo un’escursione con i genitori : Un bambino nuorese di otto anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro dopo essere caduto da un’altezza di circa 20 metri a Su Gorruppu, la gola nel Supramonte di Urzulei. L’incidente è avvenuto verso le 14. Il bambino stava effettuando un’escursione con i suoi genitori. Per cause ancora da accertare, è scivolato Cadendo per diversi metri. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 che lo ...