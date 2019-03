Basilicata, Mattia Fantinati (M5S): “FI è un ectoplasma, Lega può governare solo con noi”

(Di lunedì 25 marzo 2019)(M5S), sottosegretario alla PA, commenta su Fanpage.it il risultato delle elezioni in: "Fi è un, ha preso meno del 10%. Laha la possibilità di cambiare il Paese in meglio se al governo con noi. Non credo proprio che i cittadini siano interessati ad una riedizione del Popolo delle libertà, con 'cene enti', leggi ad personam e lodi Alfano vari"Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...