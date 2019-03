Bari | beve un succo di frutta al bar ma all' interno c' era un acido caustico | grave un

Bari - bambino di 5 anni beve un succo di frutta e ingerisce acido caustico : ricoverato : Si è sfiorata la tragedia nel barese sabato pomeriggio, quando un bambino di soli 5 anni si è recato con i suoi genitori in una caffetteria della provincia e ha acquistato un succo di frutta . Tutto ad un tratto, non appena il bimbo ha deglutito la bevanda, si è sentito male, lamentando forti bruciori allo stomaco e alla gola. A questo punto è stato trasportato d'urgenza dagli stessi genitori all'ospedale pediatrico "Giov anni XXIII" di Bari . Qui ...

Bari : bimbo beve acido in succo del bar : 13.34 Un bambino di 5 anni è ricoverato a Bari dopo avere bevuto in un bar un succo di frutta che conteneva del liquido caustico. Il piccolo ha riportato gravi lesioni all'esofago e allo stomaco. Indagano i Carabinieri, per capire come il liquido - presumibilmente un qualche acido - sia finito nel succo ingerito dal bambino.