Torna il dibattito sullo ius soli | non basta essere eroi per avere la cittadinanza

Spoiler U&D : Andrea e Antonio Tornano in trasmissione per un dibattito : Domani, giovedì 21 febbraio, verrà registrata una puntata speciale del trono classico di Uomini e Donne in cui saranno presenti Andrea e Antonio, ex corteggiatori di Teresa Langella. Dopo la scelta della tronista infatti, il pubblico da casa era rimasto molto male per non aver potuto assistere a un confronto diretto tra i protagonisti di questo trono. Dopo il "no" di Andrea a Teresa infatti, il ragazzo non ha avuto la possibilità di chiarirsi di ...