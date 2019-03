Torino | abusi su una ragazza fuori da un locale nel parco del Valentino | arrestato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) Una giovane donna, appena maggiorenne, è stata abusata attorno alle 4 di domenica neldel, a. Per la violenza sessuale è statoun cittadino 30enne del Guinea, irregolare in Italia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, due giovani sono usciti dalla discoteca Life e si sono appartati su una panchina delnelle vicinanze delPoco dopo, sono stati avvicinati dal cittadino della Guinea che, armato di bottiglia, li ha minacciati. La security della discoteca ha allertato la polizia dopo l’allarme lanciato dall’uomo che era in compagnia della donna. Gli agenti, presente in zona per il monitoraggio dell’area deldel, sono immediatamente intervenuti riscontrando che la donna era stata aggredita e violentata e che l’aggressore si stava dando alla fuga.I poliziotti hanno fermato eil 30enne della ...

