Sequestro del bus | Dybala cuore d' oro | invita il piccolo Rami allo Stadium

Contenitori della pizza pericolosi per la salute - il Codacons ne chiede il Sequestro urgente : La prima volta in cui la sigla Bpa, acronimo che indica il pericoloso Bisfenolo A , ha fatto il proprio ingresso nel dibattito pubblico sulla salute dei consumatori erano i primi anni duemila, quando ...

Migranti - indagato il comandante della nave Mare Jonio. La Procura convalida il Sequestro : Il comandante della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, Pietro Marrone, è stato iscritto nel registro degli indagati. A procedere all’iscrizione sono stati il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli che si trovano a Lampedusa e che stanno coordinando l’inchiesta – aperta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – sullo sbarco dei 49 Migranti soccorsi dalla nave. Nelle prossime ...

Mare Jonio - il pugno di ferro del pm Patronaggio : inchiesta e Sequestro della Ong : Contro la Mare Jonio, la Ong che in barba alle leggi italiane e alla zona Sar libica ha recuperato lunedì 19 immigrati alla deriva su un gommone, ora si muove la procura di Agrigento, guidata dal pm Luigi Patronaggio, che ha aperto un fascicolo - ad ora a carico di ignoti - con l'ipotesi di reato di

Mare Jonio - Salvini : “I migranti a Lampedusa? Se ci sarà Sequestro della nave possono sbarcare” : “Non sono venuto a pregare per il processo, domani dirò in Aula tutto quello che devo dire. E’ stata una giornata molto impegnativa, tra sblocca cantieri, Cina, nave a Lampedusa, belle operazioni antimafia, è stata una giornata intensa. Ora vado a casa e studio cosa dirò in Aula domani”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini sorpreso all’uscita di una Chiesa nel centro di Roma. “Se ci sarà un sequestro della ...

Roma - via Mario Fani : Conte e Zingaretti ricordano il Sequestro Moro e la strage della scorta : sequestro Moro: 41 anni fa a Roma, alle 9,00 del mattino, l'agguato e la strage di Via Mario Fani, a Roma, quartiere Trionfale, ad opera delle Brigate Rosse con il rapimento del Presidente della ...

Agrigento - vanno a casa del ladro per farsi giustizia : denunciati per Sequestro di persona : Una vicenda che avrebbe potuto avere un esito tragico è stata sventata ieri sera dai Carabinieri della tenenza di Ribera, centro di circa ventimila abitanti della provincia di Agrigento. Due agricoltori, notata la sparizione di alcuni attrezzi da lavoro, si sono recati presso l'abitazione di un cittadino rumeno che sospettavano di essere l'autore del furto. Entrati nella sua abitazione, prima lo hanno malmenato con calci e pugni poi, sotto la ...

Potenza - al comizio della Lega parla ‘bimbo-poliziotto’ : “Io col capitano” Salvini si smarca : “Dov’è la madre?” Non vorrei si pensasse a un Sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...

Potenza - al comizio della Lega il discorso sovranista del ‘bimbo-poliziotto’. Salvini si smarca : “Dov’è la mamma? Non vorrei si pensasse a un Sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...

MotoGp - guai grossi in vista per la Ducati : possibile il Sequestro delle Desmosedici di Dovizioso e Petrucci : Nel caso in cui dovesse essere accertata la natura pubblicitaria rispetto ai prodotti del fumo del marchio Mission Winnow, il Codacons potrebbe chiedere il sequestro delle Ducati di Dovizioso e Petrucci Non solo la Ferrari, anche la Ducati è finita nell’occhio del ciclone per la questione relativa al logo Mission Winnow. La Casa di Borgo Panigale ha ufficializzato nel corso dell’inverno la sua partnership con il brand legato ...

Soldi nelle fodere delle giacche taroccate - maxi Sequestro della Finanza : I finanzieri cercavano vestiti con i marchi taroccati. E li hanno trovati. Con una sorpresa: 170 mila euro in contanti nascosti nelle fodere di cappotti e giacche. Soldi finiti sotto sequestro assieme ...

Sequestro al ras del clan Di Lauro : NAPOLI, 28 FEB - Beni per circa quattrocentomila euro sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Antonio Magnetti, 53 anni, elemento di spicco del clan Di Lauro di Secondigliano, condannato a ...

Sequestro al ras del clan Di Lauro : ANSA, - NAPOLI, 28 FEB - Beni per circa quattrocentomila euro sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Antonio Magnetti, 53 anni, elemento di spicco del clan Di Lauro di Secondigliano, ...

Messina : blitz antidroga della Gdf - 5 arresti e Sequestro di 5 kg di marijuana : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina, a seguito di un blitz, hanno arrestato cinque persone per traffico di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 5 kg di marijuana. I finanzieri, a seguito di alcune perquisizioni domiciliari effettuate nel quar

Targa estera e Bollo auto : quando scatta il Sequestro del veicolo : Targa estera e Bollo auto: quando scatta il sequestro del veicolo Con il Decreto Sicurezza sono state introdotte nuove regole sulle auto con Targa estera circolanti sul territorio nazionale. Le stringenti modifiche al Codice della Strada in merito all’esterovestizione sono volte al contrasto dell’evasione fiscale. Bollo auto: le modifiche al Codice della Strada Fino all’introduzione del decreto chi risiedeva sul territorio italiano ...