Ranking Wta | Osaka | dopo il ko numero 1 a rischio

Tennis - Ranking Wta (18 marzo) : Naomi Osaka conserva la prima posizione - Camila Giorgi la migliore tra le azzurre : Pochi movimenti nelle prime posizioni della graduatoria femminile del Tennis mondiale. La giapponese Naomi Osaka ha conservato la prima posizione con un totale di 5966 punti e con un buon margine sulla più immediata inseguitrice, la ceca Petra Kvitova a quota 5440. Terza posizione posizione per la rumena Simona Halep (5402), davanti alla tedesca Angelique Kerber (5110), sconfitta nella finale di Indian Wells dalla sorprendente canadese Bianca ...

Tennis - Ranking Wta (18 febbraio) : Naomi Osaka sempre in vetta - Serena Williams nella top-10 - Camila Giorgi n.1 azzurra : Qualche variazione significativa nella top-10 mondiale del Tennis femminile. In vetta per la quarta settimana la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice nel primo Slam della stagione a Melbourne (Australia). Alle sue spalle però troviamo la rumena Simona Halep (distanziata di 1433 punti), che grazie alla finale raggiunta a Doha ha scavalcato la ceca Petra Kvitova, ora quarta, superata anche dalla statunitense Sloane Stephens. L’ucraina Elina ...

Tennis - Ranking Wta (4 febbraio) : Naomi Osaka davanti a tutte - Camila Giorgi la n.1 azzurra : Dopo i tanti cambiamenti dettati dagli Australian Open, non muta in modo significativo la situazione al vertice del Tennis mondiale femminile. In vetta per la seconda settimana consecutiva troviamo la giapponese Naomi Osaka, vincitrice Melbourne, vantando un vantaggio di 1110 punti sulla ceca Petra Kvitova. Un vantaggio che si è dilatato anche perché Kvitova non ha confermato il titolo a San Pietroburgo. In terza posizione Simona Halep, seguita ...

