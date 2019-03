La lotta alle lobby per battere la corruzione - di R Cantone

Roma Pallotta attacca Monchi : “Stupito dalle sue dichiarazioni” : Roma Pallotta attacca Monchi – Botta e risposta al veleno tra il Presidente della Roma Pallotta e l’ex Direttore Sportivo del Club Monchi. E’ partito tutto dalle frasi del dirigente spagnolo che da oggi, ad appena 15 giorni dalle dimissioni dal sodalizio giallorosso, ha già ripreso le redini del club di provenienza: il Siviglia. A […] L'articolo Roma Pallotta attacca Monchi: “Stupito dalle sue dichiarazioni” ...

Inter - Spalletti : «Milan squadra forte. Dobbiamo tornare a giocare e lottare» : APPIANO GENTILE - "Bisogna tornare a giocare e lottare anche se c'è poco tempo" . Luciano Spalletti analizza le difficoltà dell'Inter dopo l'eliminazione in Europa League contro l'Eintracht ...

Live Spalletti : “Dobbiamo riacquistare la capacità di giocare e lottare” : Dopo la deludente eliminazione in Europa League, domani sera l’Inter dovrà cercare di risollevarsi nell’atteso derby di Milano che, per calendario, vedrà il Milan padrone di casa.Luciano Spalletti oggi è protagonista della conferenza stampa pre-gara al Suning Training Centre, in vista della sfida di domani sera.Avete analizzato la prestazione di giovedì sera, per capire il perché è stata così negativa?Chiaro che c’è ...

Pd - al via la rivoluzione digitale di Zingaretti 'lotta alle fake news e partecipazione vera' : Ossia una rete 'fisica' già esistente, composta dalle migliaia di militanti che già durante la campagna congressuale hanno fatto sentire la loro presenza, ma che adesso va potenziata anche nel mondo ...

Juventus-Atletico Madrid : probabili formazioni - ballottaggio ed ultime notizie. Allegri cerca la mossa risolutiva : Questa sera alle ore 21.00 la Juventus è chiamata all’impresa all’Allianz Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per accedere ai quarti di finale, dovranno superare l’Atletico Madrid 3-0 o con tre gol di scarto, realizzando almeno quattro reti. Un target complicato, visto che la formazione di Diego Simeone ha perso solo 4 volte quest’anno e in nessuno di questi casi il passivo è ...

Nella flotta di Air Italy tre Boeing 737 Max 8. L'azienda assicura : "Conformi alle disposizioni delle autorità" : Due tragici incidenti nel giro di pochi mesi, con dinamiche molto simili ma, soprattutto, avvenuti a bordo di un aereo dello stesso modello: il Boeing 737 Max 8. Il drammatico episodio dell'aereo precipitato in volo tra Addis Abeba e Nairobi, che ha causato 157 vittime tra cui otto italiani, riporta l'attenzione sui Boeing 737 Max 8 e sulle loro caratteristiche. Questo tipo di aereo, da qualche mese, è utilizzato anche dalla compagnia di ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. Galles e Inghilterra in lotta per il trofeo : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Ricostruzione - Regioni : “Meno burocrazia”. Crimi : “Alleggerire. Se solo procedure - non è vera lotta a corruzione” : “Bisogna abbattere qualche muro alzato in modo eccessivo a difesa della legalità, muri diventati talmente alti da impedire a chi vuol fare attività onestamente, perché nella aree terremotate non c’è tempo da perdere“. Sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Vito Crimi, con delega sulle aree colpite dal sisma, nel corso dell’iniziativa di Nomisma “Ripartire dopo il sisma del ...

Di Francesco esonerato?/ Roma - furia Pallotta : Donadoni o Ranieri nuovo allenatore : Di Francesco esonerato? Pallotta è una furia dopo il Porto, intanto prendono quota i nomi di Roberto Donadoni e Claudio Ranieri

Morto Vita - il cane simbolo della lotta contro l'allevamento di Green Hill : ... e passa tra le mani degli animalisti che mani il 28 aprile del 2012 la liberarono insieme ad altri esemplari, ha fatto il giro del mondo. La liberazione dei cani, in pieno giorno , durante lo ...

Simone Piroddu - il campione di lotta che mira alle Olimpiadi : Simone Piroddu è un campione in erba. Studente privatista, sassarese, conta numerose partecipazioni e vittorie nei campionati regionali, nazionali e internazionali di lotta. Le prime gratificazioni arrivano nel 2013 e 2014, assumendo il titolo di 'campione Italiano Ragazzi'. Dal 2015 al 2017 rimane imbattuto nella categoria 'Esordienti', mentre dal 2017 a quest'anno è campione italiano 'Cadetto'. La lista di vittorie è lunga, come quella nei ...

Ciclismo - le nuove regole della Uci : lotta al doping tecnologico - stop alle scommesse - divieto a sponsor di alcol e tabacco : Arrivano grandissime novità dall’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale ha infatti aggiunto delle importanti norme al regolamento che rivoluzioneranno in parte il mondo del Ciclismo. lotta al doping tecnologico, una stretta sulle scommesse e delle regole stringenti riguardo alle sponsorizzazioni sono le tematiche toccate dall’organo sovrano delle due ruote: vediamo punto per punto cosa ci aspetta. lotta CONTRO IL doping ...

Mortal Kombat 11 : NetherRealm risponde alle critiche sui lottatori : In una recente discussione tenutasi su Reddit, il Senior UI Artist di NetherRealm “Daanish Syed” ha risposto alle critiche di coloro che affermano che il roster di Mortal Kombat 11 è molto povero. Il roster di Mortal Kombat 11 è povero, ed è subito polemica Syed ha dichiarato: Skarlet, Baraka, Kabal e Jade sono tra i personaggi preferiti tra i fan, ce ne sono altri in arrivo. Non possiamo purtroppo ...